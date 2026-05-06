Prefeitura recupera ruas com blocos no Bairro São Cristóvão

Por Natalino FS

Publicada em 06/05/2026 às 14h34

A Prefeitura de Ji-Paraná intensificou nesta semana os serviços de recuperação viária no bairro São Cristóvão, localizado no segundo distrito do município. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), faz parte de um cronograma contínuo voltado à melhoria da mobilidade urbana e à conservação das ruas.

Nesta quarta-feira (6), as equipes atuaram na rua Bélgica, no trecho compreendido entre as ruas Lírio Possamai e Adroaldo Maciel, atendendo uma das demandas consideradas prioritárias pela população do bairro. De acordo com a Semosp, os trabalhos são planejados diariamente com base nas necessidades mais urgentes identificadas.

Com o encerramento do período chuvoso, as frentes de serviço ganharam maior ritmo, possibilitando o avanço das obras em diferentes regiões da cidade. O prefeito Affonso Cândido acompanha de perto a execução das atividades e ressalta o compromisso da gestão com a qualidade dos serviços. “Estamos monitorando cada etapa para garantir que as obras sejam executadas com eficiência e entregues dentro do prazo à população”, afirmou.

Além das intervenções com asfalto, a Prefeitura também mantém ações de manutenção em ruas com bloquetes, ampliando o alcance dos serviços tanto nas principais avenidas quanto em bairros mais afastados da região central.

A administração municipal reforça ainda que os moradores podem solicitar serviços da Semosp por meio do telefone ou WhatsApp (69) 99289-1163, enviando fotos e a localização dos pontos que necessitam de reparo.