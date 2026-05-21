Polícia Civil prende mulher por tráfico de drogas e associação para o tráfico

Por PC/RO

Publicada em 21/05/2026 às 13h50

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré, prendeu, no final da tarde de quarta-feira (20), uma mulher suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A ação ocorreu durante o cumprimento de uma busca e apreensão na casa da suspeita.

A prisão é o resultado de uma apuração focada no combate ao comércio de entorpecentes no município. Com base na análise de informações obtidas em prisões anteriores, foram reunidas provas que apontam a participação direta dela na coordenação do crime na região. Durante as investigações, ficou demonstrado que ela utilizava outras mulheres para distribuir e fortalecer a venda de drogas em diferentes pontos da cidade, com uma divisão organizada de funções dentro do grupo.

O histórico apurado aponta que ela já havia sido alvo de duas operações policiais no ano de 2025. Mesmo em liberdade provisória e monitorada por tornozeleira eletrônica, ela continuou vendendo entorpecentes. Diante disso, foi pedida a nova prisão preventiva, que foi aceita pelo Poder Judiciário.

Na residência, foram apreendidos oito aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Todo o material será analisado e anexado ao inquérito policial.

A Polícia Civil destaca que essa ação faz parte do trabalho permanente de repressão qualificada ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região, reforçando o compromisso da instituição com a segurança e a ordem pública da população rondoniense.