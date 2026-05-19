Guaporé FC mantém liderança do Grupo A2 e soma ponto importante na Série D do Brasileirão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 11h22

A liderança do Grupo A2 segue nas mãos do Guaporé Futebol Clube, que voltou a destacar a importância da pontuação conquistada na caminhada pela Série D do Campeonato Brasileiro. Representando Rondônia na competição nacional, a equipe ressaltou a manutenção da posição no topo da tabela e o compromisso de seguir avançando no torneio.

Em manifestação divulgada nas redes sociais, o clube classificou o resultado recente como mais um ponto relevante na campanha e reforçou a postura de continuidade no trabalho desenvolvido ao longo da competição. O Guaporé também destacou o sentimento de união do elenco e a disposição de seguir representando o Estado dentro do campeonato.

“Seguimos firmes na liderança do Grupo A2!”, publicou o clube ao reafirmar o objetivo de manter a trajetória positiva na Série D. Na mesma mensagem, a equipe enfatizou a atuação coletiva e a busca por novos resultados ao longo da disputa.