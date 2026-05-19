“Cagada”: Paolla Oliveira enfrenta perrengue durante férias na Itália
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/05/2026 às 11h46
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Paolla Oliveira mostrou aos seguidores um momento inusitado vivido durante suas férias na Itália. A atriz compartilhou nas redes sociais o registro de um passeio que acabou marcado por chuva intensa e dificuldades no retorno ao hotel, tudo tratado com bom humor.

O episódio aconteceu após Paolla deixar um restaurante estrelado Michelin acompanhada de uma amiga. No trajeto, as duas decidiram parar para tomar sorvete, mas acabaram surpreendidas por um temporal que transformou o passeio em um verdadeiro perrengue.

“A gente tá na merda”, brincou a atriz ao mostrar a situação.

Com botas nos pés e enfrentando um piso molhado e escorregadio, Paolla relatou a dificuldade para caminhar pelas ruas de pedra sob a chuva. Em outro momento, voltou a comentar o contratempo de forma descontraída.

“A gente está na chuva, escorregando nessa pedra dos infernos. Tomando um sorvete, que era para ser legal.”

Nem o sorvete escapou da confusão. Com o doce derretendo rapidamente por causa da chuva e da correria, a atriz ainda encontrou espaço para elogiar a sobremesa enquanto fazia piada da situação.

“Estou aqui, cagada”, disse, exibindo o sorvete praticamente desfeito.

Além do vídeo do imprevisto, Paolla publicou um álbum com outros registros da viagem, mostrando diferentes momentos de sua estadia pelo país europeu.

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