Conselheiro do Iperon, Mauro Roberto acompanha investimentos do instituto em visita técnica a São Paulo

Por ascom

Publicada em 19/05/2026 às 11h49

O conselheiro de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), Mauro Roberto da Silva, participou de uma agenda institucional em São Paulo voltada ao acompanhamento e avaliação dos investimentos realizados pelo instituto junto a grandes instituições financeiras do país.

A visita técnica contou com a participação do Comitê de Investimentos do Iperon, além de conselheiros fiscais e de administração, reforçando o compromisso com a transparência, responsabilidade e segurança na gestão dos recursos previdenciários.

Durante a agenda, a comitiva realizou reuniões e acompanhamentos junto a importantes instituições financeiras, entre elas o Banco Santander, Banco Itaú, Banco Safra, BTG Pactual, XP Investimentos, além de outros fundos de investimentos que mantêm operações com o instituto.

Segundo Mauro Roberto da Silva, a iniciativa busca fortalecer o monitoramento das aplicações financeiras realizadas pelo Iperon, garantindo maior segurança e eficiência na condução dos investimentos.

“A preocupação com a saúde financeira do instituto e com a proteção do patrimônio previdenciário dos servidores é permanente. Essas visitas permitem acompanhar de perto os investimentos, avaliar cenários econômicos e buscar informações estratégicas para decisões cada vez mais responsáveis e transparentes”, destacou.

A ação também teve como objetivo ampliar o diálogo institucional com o mercado financeiro, permitindo ao conselho e ao comitê de investimentos conhecer tendências, estratégias de gestão e perspectivas econômicas que possam contribuir para a sustentabilidade financeira do instituto a longo prazo.