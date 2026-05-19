Rondônia mantém mais de 2,5 mil vagas abertas e amplia geração de empregos em todas as regiões do estado

Por Marina Espíndola

Publicada em 19/05/2026 às 11h37

O mercado de trabalho em Rondônia segue aquecido e com oportunidades disponíveis em diversas áreas profissionais. Atualmente, a plataforma estadual contabiliza 2.549 vagas abertas em todo o estado, sendo 66 destinadas à modalidade Jovem Aprendiz, reforçando o avanço da empregabilidade e o fortalecimento da economia rondoniense.

Os dados atualizados até o dia 15 de maio, mostram ainda, que mais de 7.252 empresas utilizam a plataforma do governo de Rondônia para recrutamento de profissionais, ampliando o acesso da população às oportunidades de trabalho em diferentes municípios.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o Sistema Nacional de Emprego em Rondônia (Sine-RO) atua como ponte entre empresas e trabalhadores, facilitando contratações e promovendo inclusão produtiva.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os números demonstram o fortalecimento da economia estadual e a confiança do setor produtivo. “Rondônia vive um momento de crescimento e geração de oportunidades. O governo trabalha para garantir que as vagas cheguem à população, promovendo dignidade, desenvolvimento econômico e mais qualidade de vida para os rondonienses”, destacou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, ressaltou a importância da plataforma como ferramenta de conexão entre empregadores e trabalhadores. “A plataforma tem facilitado o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando empresas e candidatos de maneira rápida, prática e gratuita. Nosso compromisso é ampliar oportunidades e fortalecer a autonomia financeira das famílias rondonienses.”

NOVAS VAGAS

Entre os dias 9 e 15 de maio, foram cadastradas 605 novas oportunidades de emprego em Rondônia, distribuídas em diferentes setores da economia.

Porto Velho liderou o volume semanal, com 266 vagas abertas, principalmente para vendedor (46); operador de caixa (22); atendente de lanchonete (18); repositor de mercadorias (14); e operador de telemarketing (11).

Ji-Paraná aparece em segundo lugar, com 125 vagas, impulsionadas pelas funções de vendedor interno (20); auxiliar de limpeza (15); auxiliar administrativo (10); costureiro na confecção em série (10); e atendente de balcão (9).

Cacoal registrou 89 oportunidades, com destaque para auxiliar de linha de produção (18); atendente de balcão (7); vendedor interno (6); operador de caixa (6); e repositor de mercadorias (5).

Também se destacaram os municípios de Vilhena, com 31 vagas; Ariquemes, com 23; Pimenta Bueno, com 17; além de Jaru e Rolim de Moura, ambos com 16 oportunidades cadastradas no período.

JOVEM APRENDIZ

A modalidade Jovem Aprendiz segue fortalecendo o ingresso de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, com 66 vagas disponíveis no estado. Já o módulo Geração Serviço, voltado aos trabalhadores autônomos e prestadores de serviço, contabiliza 6.537 usuários cadastrados, 3.330 contratantes e 1.871 ordens de serviço registradas.

ACESSO ÀS VAGAS

Os interessados podem acessar gratuitamente as oportunidades disponíveis por meio das plataformas digitais do governo de Rondônia:

Link para consultar as vagas: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1

Link para consultar as vagas de aprendiz: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&job_type=Aprendiz&page=1

Fotos: Bruno Motoyama