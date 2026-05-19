Deputado Jean Mendonça garante R$ 1,5 milhão para novo posto no distrito de Itaporanga

Por Carlos Henrique

Publicada em 19/05/2026 às 12h02

O acesso à saúde pública de qualidade vai ganhar um importante reforço no distrito de Itaporanga, em Pimenta Bueno. O deputado estadual Jean Mendonça (PL) destinou o valor de R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar para a construção de um novo posto de saúde na localidade, atendendo uma demanda histórica dos moradores. O investimento contempla a execução da obra, e também a aquisição de todo o mobiliário, garantindo uma unidade moderna, equipada e pronta para oferecer atendimento digno à população.

A iniciativa é resultado de um esforço conjunto entre as lideranças locais. A destinação dos recursos atende a uma solicitação dos vereadores Sérgio Tobias, Fábio Tiziu, Álvaro Deboni, Andreia da Farmácia Kamomila, Fábio Matias, Guilherme Gaspari e Sidnei da Planalto, em parceria com a prefeita Professora Marcilene Rodrigues. Para Jean Mendonça, o projeto representa a resposta concreta a uma necessidade antiga da comunidade. “A apresentação do projeto técnico, pela equipe da prefeita Marcilene, foi essencial para viabilizar esse recurso. Estamos atendendo uma reivindicação legítima dos moradores, que há anos esperavam por essa estrutura de saúde”, destacou o parlamentar.

A prefeita Marcilene Rodrigues ressaltou a importância da parceria com o deputado Jean Mendonça para transformar o projeto em realidade. Segundo ela, o investimento chega em um momento importante para fortalecer a rede de atendimento básico. “Com esse recurso, vamos construir uma estrutura moderna, preparada para acolher com qualidade os moradores de Itaporanga e região. É um avanço significativo para a saúde do município”, afirmou.

Falando em nome da Câmara Municipal, o vereador Sérgio Tobias enfatizou o impacto direto da obra na vida das pessoas. Ele destacou que a união entre Legislativo, Executivo e o apoio do deputado foi fundamental para garantir o investimento. “Esse posto de saúde representa mais dignidade para a população. Será um espaço seguro, bem estruturado e preparado para oferecer um atendimento humanizado, como nossa comunidade merece”, concluiu.