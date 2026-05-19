“Por um triz”: Boni revela por que Gugu Liberato não foi para a Globo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 11h27

Uma revelação de bastidor envolvendo dois dos maiores nomes da televisão brasileira voltou a chamar atenção nas redes sociais. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, contou que Gugu Liberato esteve muito próximo de integrar o elenco da TV Globo, mas acabou permanecendo no SBT após receber uma proposta decisiva de Silvio Santos.

Em vídeo publicado no Instagram, Boni afirmou que a Globo já havia estruturado a chegada do apresentador, com planejamento de cenário, atrações e reformulação visual, preservando a identidade que consagrou Gugu na televisão.

“O Gugu chegou a ser contratado pela TV Globo e nós havíamos preparado para ele cenários, atrações, figurinos... Tudo para modernizar o Gugu, sem mexer no estilo dele.”

Segundo o ex-executivo, a mudança de rumo aconteceu após um encontro marcado pelo próprio apresentador, que apresentou aos dirigentes da Globo uma contraproposta recebida de Silvio Santos para continuar no SBT.

A negociação ainda envolveu uma conversa entre os fundadores das duas emissoras. Boni relatou que Silvio entrou em contato pedindo a liberação de Gugu, e que Roberto Marinho preferiu tratar o assunto pessoalmente.

“O Silvio Santos me ligou pedindo que eu abrisse mão do Gugu. (...) O dr. Roberto disse: ‘Não responda. Peça para ele vir falar comigo’.”

Após a conversa entre Silvio Santos e Roberto Marinho, a Globo decidiu encerrar a negociação, permitindo a permanência de Gugu no canal rival. Ao relembrar o episódio, Boni resumiu o desfecho: “Por um triz o Gugu deixou de ser um astro global”.

Boni teve trajetória marcante na TV Globo, onde atuou por cerca de três décadas em cargos de liderança, participando da criação de atrações que marcaram a televisão brasileira, como “Fantástico” e “Você Decide”.