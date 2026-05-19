Globo define cachês milionários para ex-BBBs em campanhas da Copa de 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 11h32

Mesmo com a Copa do Mundo de 2026 ainda distante, a Globo já iniciou movimentações comerciais de olho nas campanhas publicitárias ligadas ao torneio. Entre os nomes escalados pela emissora para ações de marketing estão os ex-BBBs Gil do Vigor e Beatriz Reis, que aparecem como apostas para atrair anunciantes durante o evento esportivo.

Gil do Vigor desponta como o nome mais valorizado entre os influenciadores ligados ao entretenimento da emissora, com cachê estipulado em R$ 571,5 mil por campanha publicitária, segundo informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer. O economista consolidou espaço na programação da Globo desde sua participação no reality, ampliando presença tanto na TV quanto no ambiente digital.

Além de comandar um quadro sobre economia no “Mais Você”, Gil ganhou ainda mais visibilidade ao assumir temporariamente a apresentação do programa ao lado de Tati Machado durante o período de férias de Ana Maria Braga, movimento que reforçou sua exposição junto ao público.

Já Beatriz Reis, que ganhou notoriedade nacional após participar do “Big Brother Brasil 24”, também integra a estratégia comercial da emissora. Conhecida como “Bia do Brás”, a influenciadora teve seu cachê fixado em R$ 280 mil para campanhas relacionadas ao Mundial. Atualmente, ela também realiza participações no programa “Encontro”, comandado por Patrícia Poeta.

A expectativa é de que os acordos comerciais sejam fechados até o fim de maio, período considerado estratégico para o planejamento das agências de publicidade envolvidas nas ações da Copa. A aposta da Globo leva em conta o alcance digital e a forte conexão dos influenciadores com o público.