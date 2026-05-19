Sebrae realizará Semana do MEI 2026 com programação em todo o estado

Por sebrae

Publicada em 19/05/2026 às 11h32

Uma das maiores mobilizações voltadas aos microempreendedores em Rondônia acontece na última semana de maio com atividades presenciais e online

O Sebrae em Rondônia lançou oficialmente a programação da Semana do MEI 2026, iniciativa nacional que chega à 17ª edição levando capacitação, orientação e inovação para microempreendedores individuais e pessoas que desejam abrir o próprio negócio. As atividades acontecem de 25 a 29 de maio, em diversos municípios de Rondônia, além de uma programação digital aberta ao público.

A ação reúne oficinas, palestras, cursos, consultorias e atendimentos gratuitos voltados tanto para quem já atua como Microempreendedor Individual (MEI) quanto para quem deseja sair da informalidade e iniciar no empreendedorismo. Entre os temas abordados estão gestão financeira, vendas, marketing digital, inovação, inteligência artificial, regularização e acesso ao crédito.

Segundo a gerente de Atendimento e Relacionamento com o Cliente do Sebrae em Rondônia, Viviane Padilha, a Semana do MEI já se consolidou como uma das principais portas de acesso ao conhecimento para pequenos negócios no país.

“A Semana do MEI tem como principal objetivo levar conhecimento e orientação para quem já possui um negócio e para quem deseja empreender. A programação reúne palestras e atividades sobre marketing, gestão financeira, vendas e inteligência artificial, com ações online e presenciais em diversos municípios de Rondônia”, destacou.

Para o secretário da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin), Franco Maegaki, a parceria entre instituições fortalece o ambiente de negócios e incentiva a formalização.

“Essas ações são fundamentais para aproximar da formalidade aqueles empreendedores que ainda atuam informalmente. Mais do que fazer um convite, é necessário oferecer instrumentos e suporte para quem deseja iniciar um negócio. O Sebrae possui equipes técnicas preparadas para orientar e apoiar esses empreendedores em todas as etapas”, afirmou.

O coordenador de Integração da Redesim na Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), Leilson Costa de Souza, ressaltou os avanços do estado na simplificação e desburocratização da abertura de empresas.

“Rondônia já conta com cerca de 119 mil MEIs formalizados e, durante a Semana do MEI e a Virada Empreendedora, serão realizadas ações para incentivar ainda mais a formalização, com medidas de simplificação e isenção de taxas para abertura de novos negócios, fortalecendo a geração de emprego e renda no estado”, explicou.

O evento também contou com a participação de microempreendedores que compartilharam experiências sobre o impacto do apoio recebido ao longo da jornada empresarial. Entre eles estava a fundadora da marca Boto, Isabele Morgado.

“Empreender nem sempre é fácil. Ter orientação, apoio e alguém que mostre o caminho faz toda a diferença. O Sebrae foi importante para que eu não começasse no erro ou apenas no achismo. Por isso, recomendo que os empreendedores aproveitem a Semana do MEI, porque realmente vale a pena”, relatou.

A Semana do MEI 2026 reforça o compromisso do Sebrae com o fortalecimento dos pequenos negócios, levando conhecimento, orientação e oportunidades para microempreendedores de todo o estado, por meio de ações presenciais e digitais.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).