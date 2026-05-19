“A mãe não gostava”: Milton Cunha comenta fim de romance entre Virginia e Vini Jr.

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 11h36

Milton Cunha comentou publicamente o fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. e sugeriu que a relação enfrentava resistência dentro do núcleo familiar do jogador. Durante entrevista concedida à “GETV”, nesta segunda-feira (18), o comentarista afirmou que a mãe do atleta, Fernanda Cristina, não aprovava o romance.

Em tom descontraído, Milton foi questionado sobre o assunto e indicou que a desaprovação partia da sogra da influenciadora. “Ih, acabou! A mãe não gostava não, né?”, afirmou. Na sequência, detalhou: “A sogra... A mãe do Vini. Não era a favor do babado. A gente fazia pergunta, ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na avenida, sabe?”.

O término entre Virginia e Vini Jr. havia sido anunciado pela influenciadora na última sexta-feira (15). Dias depois, o jogador se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da relação, publicando uma mensagem de despedida nas redes sociais.

“Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!”

O relacionamento entre os dois durou cerca de seis meses, período marcado por aparições públicas, viagens internacionais e exposição frequente nas redes sociais, o que alimentou o interesse do público sobre o casal.