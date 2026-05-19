Thiago Flores assina PEC pela aposentadoria especial de professores da educação infantil

Por Assessoria

Publicada em 19/05/2026 às 11h39

BRASÍLIA, DF – O Deputado Federal Thiago Flores (União Brasil-RO) formalizou seu apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que restabelece um regime previdenciário diferenciado para as professoras da Educação Infantil. A medida altera os artigos 40 e 201 da Constituição Federal para assegurar que as profissionais que atuam diretamente com crianças na faixa etária de 0 a 5 anos possam se aposentar com idade mínima de 50 anos e 25 anos de contribuição.

A proposta corrige uma distorção gerada pela Reforma da Previdência de 2019, que unificou as regras e desconsiderou a natureza singular do trabalho nas creches e pré-escolas. O magistério nessa etapa exige presença corporal constante, atenção ininterrupta e uma carga emocional elevada, resultando em um desgaste funcional superior ao de outras categorias. A PEC abrange tanto servidoras públicas quanto profissionais vinculadas ao Regime Geral (INSS).

Para o Deputado Thiago Flores, a assinatura da PEC é um ato de justiça material. "Quem cuida de bebês e crianças pequenas sabe que o trabalho vai muito além de ensinar; exige um esforço físico e psicológico gigantesco. Não é privilégio, é reconhecimento.

Nossas professoras de Rondônia, que dedicam a vida a formar o futuro do nosso país, merecem uma regra de aposentadoria compatível com o desgaste que enfrentam. Manter essas profissionais em sala de aula até idades avançadas compromete a saúde delas e a própria qualidade da educação infantil", destacou o parlamentar.