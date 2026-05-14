Ezequiel Neiva fortalece produção rural com entrega de recursos para mudas de café em Santa Luzia

Por Alexandre Almeida

Publicada em 14/05/2026 às 08h00

Investimento visa ampliar a produção cafeeira na região (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) está contribuindo com o fortalecimento da agricultura familiar em Santa Luzia D'Oeste por meio da aquisição de mudas de café. A indicação parlamentar já foi paga à Prefeitura Municipal no valor de R$ 200 mil, atendendo solicitação do atual prefeito Ney e do vereador Serli Matt. O investimento visa ampliar a produção cafeeira e garantir mais oportunidades de renda aos pequenos produtores rurais do município.



A aquisição de mudas representa um incentivo para a agricultura familiar, considerada uma das principais bases da economia rural da região. Com o acesso a mudas de qualidade, os produtores poderão aumentar a produtividade, fortalecer as propriedades rurais e gerar mais desenvolvimento econômico no campo, além de contribuir para a permanência das famílias na atividade agrícola.



“Nosso objetivo é garantir apoio aos produtores, incentivando a produção agrícola e fortalecendo a agricultura familiar, que tem papel fundamental na economia de Rondônia. Essas mudas vão ajudar muitas famílias a produzir mais e melhorar sua renda”, frisou o parlamentar.



O deputado estadual Ezequiel Neiva ressaltou ainda que a ação atende uma demanda apresentada pelo prefeito Ney, em conjunto com o vereador Serli Matt, e reforça a parceria em benefício da população de Santa Luzia D'Oeste. “Os investimentos realizados no município têm como prioridade fortalecer o setor produtivo e apoiar quem trabalha diariamente no campo”, afirmou.



Ezequiel Neiva também pontuou a importância de continuar investindo na agricultura familiar em diversas regiões do estado. “Seguiremos trabalhando para atender os produtores rurais e levar investimentos que façam a diferença no dia a dia das famílias do campo. Nosso mandato tem compromisso com o desenvolvimento rural e com ações que fortaleçam a produção agrícola em Rondônia”, encerrou.



Foto: Nilson Nascimento