Polícia Militar registra 848 ocorrências no dia 20 de abril em Rondônia

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 21/04/2026 às 09h45

A Polícia Militar de Rondônia registrou, no último dia 20 de abril de 2026, um total de 848 ocorrências em todo o estado, distribuídas pelos 52 municípios e distritos. Desse total, 469 atendimentos foram contabilizados apenas em Porto Velho. Durante as ações, 10 armas de fogo foram retiradas de circulação, incluindo carabina, garrucha, pistola e espingarda.

Parte das apreensões ocorreu após uma ocorrência registrada por volta das 18h30, durante um evento de rodeio realizado na esquina da avenida Tancredo Neves com a avenida Hugo Frey, no município de Ariquemes. A ação policial teve desdobramentos até a cidade de Ouro Preto do Oeste, onde foram realizadas diligências de averiguação.

Segundo a PM, a operação teve início após o furto de uma caminhonete estacionada no local do evento. Do interior do veículo foram levados uma pistola modelo PT92 calibre 9mm, três carregadores com cerca de 50 munições do mesmo calibre, um carregador de pistola modelo PT 840 com 15 munições calibre .40, além de um anel de ouro com peso aproximado de 19 gramas.

Com base em informações levantadas pelo Núcleo de Inteligência, a Força Tática do 7º Batalhão em Ariquemes identificou como suspeito o responsável pelo estacionamento do evento, apontado também por possível envolvimento em ocorrência anterior com características semelhantes. O homem, identificado pelas iniciais E. L. R., reside em Ouro Preto do Oeste.

A equipe policial se deslocou até o endereço do suspeito, onde ele negou qualquer participação no crime. No entanto, autorizou voluntariamente a entrada dos policiais em sua residência, informando que havia armas de fogo no local.

Durante a vistoria, foram localizadas duas espingardas calibre .22 desmontadas, uma garrucha de coleção calibre .22, uma garrucha calibre .38, além de diversas munições de calibres .22 e .38, de diferentes marcas.

Diante da ausência de documentação legal para a posse dos armamentos, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ouro Preto do Oeste, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.