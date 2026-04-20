Polícia Militar apreende cerca de 70 quilos de drogas em Porto Velho

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 20/04/2026 às 08h40

A Polícia Militar de Rondônia apreendeu cerca de 70 quilos de drogas na tarde deste domingo (19), em Porto Velho, após uma perseguição que terminou com um suspeito baleado e preso. A ocorrência foi registrada por volta das 14horas, durante patrulhamento de rotina do 5º Batalhão.

De acordo com a PM, a guarnição do Comando de Policiamento de Área se deslocava para abastecer a viatura quando, ao entrar no pátio de um posto de combustível, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita colocando um grande saco em um veículo modelo Fiat Mobi. No interior do carro, já havia outras sacolas semelhantes, o que levantou suspeitas.

Ao tentar realizar a abordagem, o motorista arrancou bruscamente com o veículo, enquanto o homem que colocava o saco ficou no local. Foi iniciado acompanhamento tático, com ordens de parada ignoradas pelo condutor, que seguiu em alta velocidade pela BR-364, sentido Trevo do Roque, e depois acessou a avenida Mamoré, colocando em risco outros motoristas e pedestres.

Durante o cerco policial, o suspeito perdeu o controle do carro em uma via não pavimentada nos fundos de um espaço de eventos e colidiu contra uma bueira. Em seguida, ele desceu do veículo armado com um revólver calibre .38 e fez menção de atirar contra os policiais, fugindo para uma área de mato e tentando efetuar disparos.

Diante da ameaça, policiais que prestavam apoio reagiram utilizando arma de fogo para conter o suspeito, que foi atingido no tórax. Após ser baleado, ele jogou a arma no mato e se rendeu. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital João Paulo II.

Na varredura do local, os policiais encontraram o revólver da marca Taurus com seis munições, algumas delas picotadas. Já no interior do veículo, foram localizados aproximadamente 68 tabletes de substância análoga à maconha, além de porções de crack, haxixe e cocaína, todas embaladas de forma típica para comercialização.

Segundo a PM, o suspeito, identificado pelas iniciais R.S.L., possuía dois mandados de prisão em aberto, com validade até os anos de 2035 e 2041.

Após receber atendimento médico, o homem foi liberado do hospital e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder, em tese, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar destacou que a ação rápida das equipes foi fundamental para retirar uma grande quantidade de entorpecentes de circulação, apreender a arma de fogo e cumprir mandados judiciais, contribuindo para a segurança da população.