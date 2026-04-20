Dupla encapuzada invade casa, e foge levando carro e celulares

Por rondoniatual.com

Publicada em 20/04/2026 às 08h30

Uma família passou um sufoco daqueles na noite de domingo (19), em Ji-Paraná. Dois caras encapuzados invadiram a casa no bairro Açaí e já chegaram botando medo em todo mundo.

Segundo as informações, um dos bandidos tava com um revólver e o outro com uma faca. Eles ameaçaram os moradores o tempo todo enquanto pegavam o que queriam.

Na fuga, a dupla levou um carro VW T-Cross prata, dois celulares e até as alianças do casal. Depois disso, sumiram sem deixar rastro.

A polícia fez buscas pela região, mas até agora ninguém foi encontrado. O caso segue sendo investigado.