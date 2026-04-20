Navio iraniano é interceptado por forças dos EUA próximo ao Estreito de Ormuz

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 09h15

Uma embarcação ligada ao Irã foi interceptada por forças dos Estados Unidos neste domingo (19), em meio à tensão crescente na região do Oriente Médio. A ação ocorreu nas proximidades do Golfo de Omã, área estratégica próxima ao Estreito de Ormuz.

O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano, Donald Trump, por meio de suas redes sociais. Segundo ele, o navio, identificado como Touska, teria ignorado uma ordem de parada emitida por militares dos EUA. Diante da recusa, a Marinha norte-americana realizou uma intervenção direta para deter a embarcação.

“A tripulação iraniana se recusou a obedecer, então nosso navio da Marinha os deteve imediatamente, abrindo um buraco na casa de máquinas.”

Após a abordagem, o cargueiro passou a ficar sob controle das autoridades dos Estados Unidos, que iniciaram a verificação do material transportado a bordo.

O episódio ocorre em paralelo a tentativas de negociação entre os dois países. Mais cedo, Trump havia mencionado a possibilidade de uma nova rodada de conversas com o Irã, prevista para esta segunda-feira (20), no Paquistão. No entanto, a agência estatal iraniana Irna informou que Teerã rejeitou participar, alegando exigências excessivas por parte de Washington.

A região onde ocorreu a interceptação é considerada estratégica para o comércio global de energia. O Estreito de Ormuz concentra cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo e funciona como principal ligação entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico.

Desde o início das tensões mais recentes, após ações militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã no fim de fevereiro, o estreito passou a ser um dos principais focos de preocupação internacional. O governo norte-americano chegou a buscar apoio de países europeus para garantir a livre circulação na área, mas não obteve adesão suficiente.