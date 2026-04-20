Eleição já começou: Rogério processa, Fúria ironiza; quem é Bruno Bolsonaro?; e o dilema de Lula

Por Sérgio Pires

Publicada em 20/04/2026 às 08h52

O DILEMA DE LULA: SAIR POR CIMA OU CORRER O RISCO DE UM FINAL DE CARREIRA POLÍTICA PERTO DO FUNESTO?

Além das decisões absurdas de alguns ministros do STF e do total domínio deles (e principalmente de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes) sobre o país, o outro grande tema nacional, hoje, se relacionada com a possibilidade do presidente Lula desistir de disputar mais uma eleição.

Sua queda de popularidade em várias regiões; o Ótimo e Bom nas pesquisas que estão caindo para 25 por cento, já que para se eleger, diz o histórico, um candidato à reeleição precisaria ter pelo menos 35 por cento nesta avaliação; o crescimento daquele que é seu principal adversário, Flávio Bolsonaro e, ainda, a possibilidade concreta de que Ronaldo Caiado possa se tornar também um nome poderoso no confronto, tem colocado a reeleição de Lula em cheque.

Pessoas próximas ao Presidente estão preocupadas. Pela primeira vez nas últimas eleições, Lula tem deixada aberta a porta da desistência, mesmo com repetidas declarações de que disputará um quarto mandato. Vinte e poucos dias depois do primeiro turno da eleição presidencial e dois dias depois do segundo turno. Lula estará completando 81 anos.

A continuar a queda nas pesquisas, os esforços do Presidente em se apresentar ainda firme e forte, mesmo com idade avançada, continuarão? Lula aceitará o risco de encerrar uma vida política recheada de vitórias com uma derrota acachapante nas urnas?

De outro lado, sem legado político, quem o substituiria? À altura, certamente ninguém. Fernando Haddad não chega aos pés dele, em competência e popularidade. Desde que cuspiu no prato em que comeu, saindo do conservadorismo para a extrema esquerda, Geraldo Alckmin é visto com desconfiança pelos dois lados. Boulos? Gleisi Hoffmann? Randolfe Rodrigues? Todos com zero chances...

O presidente Lula vive a reta final do seu terceiro governo numa situação inédita. Com exceção de alguns Estados do Nordeste, onde ainda tem maioria, em praticamente todo o país há grande rejeição ao seu governo, até pelo acúmulo de denúncias, de corrupção desenfreada e pela parceria com um STF com ministros sob suspeita.

O que fará o Presidente Lula, se continuar a cair nas pesquisas e seus principais adversários o empurrarem mais para trás? Teimará em concorrer e ter um encerramento de vida pública funesto ou sairá por cima, como um vencedor das urnas?

Este é o dilema de um homem público sempre vencedor nas urnas e que, no final de carreira, está correndo sérios riscos. O que ele decidirá? Em breve saberemos!

EXPRESSO PORTO: 260 MILHÕES DA OBRA ESTÃO AUTORIZADOS E SAIRÃO DA CONCESSIONÁRIA NOVA 364

Houve um esforço conjunto, mas a comemoração final foi do prefeito Léo Moraes. Os recursos são federais, mas houve apoio importante de senadores e deputados federais, principalmente Confúcio Moura e Marcos Rogério. A participação ativa da representante da Prefeitura em Brasília, Euma Tourinho, também merece destaque, por Justiça. O resumo: com antecipação de seis anos (a obra estava programada, desde o ano passado, para 2031) terá início em breve o asfaltamento dos 40 quilômetros da Expresso Porto, o nome oficial do Anel Viário.

Os mais de 260 milhões de reais que serão liberados pelo governo federal, servirão para retirar cerca de 70 por cento dos caminhões carregados de soja e outros produtos da região ventral da cidade. Em vídeos pelas redes sociais, Léo Moraes comemorou a decisão, que anuncia a licitação para a obra para um curto espaço de tempo.

A Expresso Porto é daquelas obras que não saem do papel há longos anos. Projetada e aberta há mais de dez anos e desde lá havia projeto para o asfaltamento. O chamado “contorno norte” já serve para o transporte de centenas de caminhões diariamente, indo e vindo para a BR 364.

O inferno do barro no inverno e da poeira no verão podem acabar em menos de dois anos, caso as obras comecem mesmo ainda no segundo semestre deste ano. Os recursos a serem aplicados serão da Concessionária Nova 364.

A CAMPANHA JÁ ESQUENTA COM DENÚNCIAS À JUSTIÇA ELEITORAL E BUSCA PELOS VICES DE ROGÉRIO E FÚRIA

Quem disse que a campanha não começou? E começou quente, muito antes das convenções. O PL de Marcos Rogério, por exemplo, através do seu advogado Nelson Canedo, já ingressou com duas ações na Justiça Eleitoral, denunciando propaganda antecipada dos seus adversários. O primeiro caso foi contra Hildon Chaves e seu vice, Cirone Deiró. O outro foi contra Adailton Fúria. Ou seja, desde agora, já se antevê como será o clima da disputa de outubro.

Mas tem mais: Marcos Rogério tem se aproximado muito do prefeito da Capital, Léo Moraes, tentando conseguir o apoio público dele. Experiente, Léo aceita todos os encontros que possam acabar em benefícios para a cidade que ele comanda, mas certamente só baterá o martelo bem mais à frente.

Ouve-se nos bastidores que Marcos Rogério teria um Plano B dos mais quentes, caso não feche com Léo Moraes e nem o prefeito de Porto Velho indique seu vice. O candidato do PL estaria em conversas adiantadas com um grande líder empresarial, comandando empresas com sede na Capital, mas também muitos tentáculos no interior. O nome: segredo absoluto.

Já Adailton Fúria, o candidato do Palácio Rio Madeira/CPA, já teria escolhido seu vice: um nome muito conhecido em Porto Velho e em todo o Estado. Logicamente que as conversações ainda estão em andamento e, claro, nada foi divulgado e nem o será, ao menos por enquanto.

Já Hildon e Deiró percorrem o Estado, visitando prefeitos, autoridades, dando entrevistas e falando de seus planos. O mesmo faz Expedito Netto, que deu longa entrevista ao programa SICNews, da SICTV Rondônia, na noite da sexta-feira.

CONFRONTO: FÚRIA IRONIZA E DIZ QUE MARCOS ROGÉRIO PERCORRE O ESTADO AVISANDO QUE JÁ ESTÁ ELEITO

Ainda sobre o tema eleições e a campanha: Marcos Rogério tem apoio de pelo menos sete prefeitos do Cone Sul, liderados pelo de Vilhena, o Delegado Flori e tem concentrado visitas naquela região, embora, claro, se preocupe em andar por todo o Estado. Já Fúria também visita os prefeitos. Com o apoio do grupo governista, informações, obviamente que não oficiais, garantem que o ex-prefeito de Cacoal teria fechado acordos com um grande grupo de comandantes de Prefeituras.

Embora não haja confrontos pessoais e estamos a grande distância dos debates, as alfinetadas já começaram. Numa entrevista a uma emissora, nesta semana, Fúria ironizou Marcos Rogério, que ingressou na Justiça contra ele: “estou surpreso que ele tenha ido à Justiça contra mim, por publicações feitas por apoiadores que nem conheço, porque o candidato já anda por todo o Estado dizendo que está eleito no primeiro turno, desrespeitando os eleitores rondonienses”.

Já Hildon Chaves e Cirone Deiró ainda não comentaram o assunto, ao menos publicamente e continuam suas andanças pelo Estado.

Expedito Netto, em entrevistas que têm dado pelo Estado, tem criticado autoridades que apresentam obras feitas pelo governo Lula como se fosse delas. “Tem que dar valor a quem verdadeira trabalha”, tem repetido.

NADA SÓ DE GABINETE! O GOVERNADOR INTERINO CUMPRE PESADA AGENDA ACOMPANHANDO OBRAS NA CAPITAL E INTERIOR

Não é do estilo deles assumir apenas para não deixar a cadeira vaga. Os Miguel querem ação e trabalho. Foi assim com Raduan. É assim com Alexandre. Os dois irmãos que assumiram interinamente o Governo de Rondônia não aceitaram ficar apenas no gabinete apertando mãos. Foram para as ruas, acompanhar obras e ver o que o Estado está fazendo para os rondonienses.

O governador interino, Alexandre Miguel, por exemplo, que fica no poder até a próxima sexta-feira, dia 24, tem cumprido agenda pesadíssima nos primeiros dias no comando de Rondônia, enquanto o governador Marcos Rocha está no exterior. Em Porto Velho, entre outras visitas, foi ver pessoalmente o ritmo das obras em dois bairros diferentes: a Escola Integral 4 de Janeiro, no Cuniã e no Centro de Desporto e Lazer (Cedel), no bairro Jardim Santana.

No interior, Alexandre Miguel foi ver o andamento das obras no novo Complexo da Polícia Civil e também da nova Rodoviária da cidade, ambas em andamento e priorizadas pelo governo rondoniense.

O desembargador Miguel também foi a Jaru, ver de perto a implantação do esgoto sanitário. Um investimento de mais de 45 milhões de reais dos cofres do Estado e da União, mas que, no total, com os investimentos federais, supera os 45 milhões de reais.

“Trata-se de um investimento essencial que garante mais dignidade à população e constrói bases sólidas para o futuro da cidade”, comemorou o governador interino. A obra faz parte do pacote de investimentos do Governo Federal, destravado pelo Governo de Rondônia, que, dos seus cofres, está investindo nada menos do que 29 milhões e 600 mil reais na obra.

BRUNO BOLSONARO SCHEID: QUEM É ESTE PERSONAGEM QUE COMEÇA A SE DESTACAR NAS PESQUISAS PARA O SENADO?

Há algo de novo na política rondoniense e pouca gente está se atenta a esta novidade. De uma hora para outra, começa a aparecer em destaques nas pesquisas para uma das duas cadeiras de Rondônia, um nome pouco antes falado na política rondoniense. Bruno Scheid parece ter surgido para a corrida ao Senado como desconhecido para a maioria do eleitorado. Mas quando ele usa o nome registrado na Justiça Eleitoral (Bruno Bolsonaro Scheid) e assiste-se a vários vídeos em que o ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira dama Michelle o lançam como escolha pessoal deles, a história muda.

Bruno é rondoniense da gema, nascido no bairro Caladinho, em Porto Velho. Sua família mudou-se para Ji-Paraná e ele teria herdado uma fazenda, tornando-se produtor rural. Durante muitos anos, foi um personagem praticamente anônimo. Ficou conhecido quando suas terras foram atacadas por membros da LCP, aquela organização terrorista que atua em Rondônia e ele foi feito refém, foi agredido e ferido, antes de ser solto.

Reapareceu anos depois, ao lado do então presidente Bolsonaro. Durante quatro anos, Bruno foi praticamente um membro da família presidencial, frequentando sua cozinha e se tornando pessoa de extrema confiança. Quando o PL escolheu Fernando Máximo como um dos seus candidatos ao Senado, o outro já estava escolhido e indicado pelos Bolsonaro: Bruno Scheid.

Quando estiveram em Ji-Paraná, tanto Jair Bolsonaro quanto Michelle fizeram questão de oficializar o nome de Bruno. Flávio Bolsonaro, o candidato a Presidente que, a princípio, parecia ser contra, esteve na cidade e fez um discurso elogiando e pedindo apoio para Bruno.

Portanto, não é do nada que Bruno Scheid esteja aparecendo nas pesquisas. Não poderia ter melhores padrinhos, num Estado que é mais de 70 por cento bolsonarista.

TERCEIRA EMPRESA ASSUME RECOLHIMENTO DO LIXO EM PORTO VELHO A PARTIR DESTA QUARTA-FEIRA, DIA 22. VAI DAR CERTO?

Faltam três dias. Se o cronograma for obedecido, quarta-feira, dia 22, muda a empresa responsável pelo recolhimento de lixo em Porto Velho e em todos os seus distritos. Sai a EcoPVH, que substituiu a Marquise e entra a Sistemma, que atua em cidades como Belo Horizonte, em Minas; Goiânia e outras cinco cidades de Goiás e Londrina, no Paraná, além de outras cidades.

O contrato para o trabalho que deve iniciar em pouco mais de 96 horas, inclui a coleta convencional de resíduos sólidos urbanos; transporte do lixo; operação e tratamento de resíduos de saúde e operação do Aterro Sanitário de Jirau. Há outras responsabilidades no contrato, mas estas são as principais.

Vislubram-se problemas! A Sistemma, ao menos até agora, não informou onde será sua garagem principal; quantos caminhões colocará para atendimento da Capital; quantos funcionários vai disponibilizar; seu mapa com os horários de coleta do lixo; seu mapa de recolhimento e nem os horários em que eles serão feitos.

A Sistemma é a terceira empresa a fazer a retirada do lixo na Capital, desde o início do governo Léo Moraes. A primeira e que já estava atuando há cerca de 30 anos, com expertise, grande estrutura de equipamentos e pessoal e sempre elogiada, foi a Marquiise. Retirada do processo por determinação do Tribunal de Contas, foi substituída pela EcoPVH, que não deu conta do trabalho. A Sistemma dará? Esperemos que sim.

PERDEMOS OSCAR SCHMIDT, UM DOS TRÊS MAIORES BRASILEIROS DO ESPORTE EM TODOS OS TEMPOS

O Brasil chora a perda daquele que foi um dos três maiores atletas de todos os tempos e que serviu de exemplo positivo (nada de drogas, nada de defesa de teses ideológica que ajudam a causar danos à sociedade; nada de maus exemplos) para todos. Oscar Schmitt teve algum mérito a mais do que Pelé, o maior de todos e de que Ayrton Senna, o rei da Fórmula 1. Ambos nasceram com talento puro. Oscar não!

“Nunca tive talento. Nem sabia o que era basquete. Meu mérito foi treinar, treinar e treinar, sempre o primeiro a começar, sempre o último a sair”!, contava o maior jogador de basquete que tivemos em todos os tempos e um dos maiores do mundo. Oscar ficava furioso quando acertava “apenas” 99 arremessos e 100. Treinava o triplo dos demais jogadores. Nunca deixou que a falta de talento nato o afastasse da meta de ser um dos melhores do Planeta.

Acometido por um câncer, ele o enfrentou com força e galhardia. Deu exemplos para todos, por sua coragem e força. Venceu a doença que parecia corroer suas entranhas, mas acabou sofrendo um mal súbito nesta sexta-feira e indo embora aos 68 anos.

No meio de tantos covardes, corruptos, criminosos, dos que desrespeitam a Pátria, o céu escolheu justamente um brasileiro especial, um exemplo positivo para mais de uma geração, um homem enorme, com um coração proporcional ao seu tamanho.

Infelizmente, nos restam pouquíssimos craques em todos os esportes, talvez com uma outra exceção, mas certamente nenhum que chegue aos pés de Pelé, Ayrton Sena e Oscar. O Brasil também empobrece no esporte, lamentavelmente.

CARTA DE RONDÔNIA, COM PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES DO AGRONEGÓCIO, SAIU DA “CARAVANA AGRO SUSTENTÁVEL”

Regularização fundiária e ambiental, infraestrutura e logística, crédito e tributação, sanidade agropecuária, energia e conectividade rural, inovação, segurança jurídica, agroindustrialização e segurança rural. Estes são alguns dos principais temas que o setor produtivo de Rondônia apresentou na Carta do Setor Agropecuário, com as demandas levantadas ao longo da Caravana Agro Sustentável RO 2026, que percorreu o Estado ouvindo produtores rurais e lideranças do setor.

Os detalhes da Carta foram apresentados aos jornalistas pelo presidente da Associação dos Pecuaristas de Rondônia (APRON), o empresário Adélio Barofaldi, que destacou o papel da Caravana “como um movimento de escuta ativa e construção coletiva”. Barofaldi também ressaltou a importância da união das entidades e dos parceiros, além do engajamento dos produtores de todas as regiões: “o documento representa um marco para o setor”, afirmou.

Outro destaque, segundo o líder empresarial do setor, é “a necessidade de avanço na infraestrutura logística, incluindo a valorização de corredores estratégicos como a BR-429, considerada fundamental para o escoamento da produção e integração regional”.

A Caravana Agro Sustentável RO 2026 foi organizada por um conjunto de entidades do setor produtivo e contou com o apoio de parceiros estratégicos. Entre os patrocinadores, destaque para a Autovema Mitsubishi e Autovema Fiat, do Grupo Rovema, que contribuíram diretamente para a realização do projeto e a mobilidade da comitiva durante todo o percurso.

O documento será agora encaminhado às autoridades, incluindo governos estadual e federal, parlamentares e instituições, com o objetivo de transformar as demandas em ações concretas “para o desenvolvimento do agronegócio”.

“Esta carta não se encerra aqui. Ela marca o início de um novo ciclo!”, afirmou Barofaldi, para, segundo ele, “avançar com ainda mais força na busca pelo compromisso dos poderes constituídos, com o propósito claro de fortalecer o Agro Sustentável de Rondônia”.

PERGUNTINHA

Você sabia que a agora ex-ministra de Lula e atual deputada federal Gleisi Hoffmann tem a maior rejeição do eleitorado do Paraná para o Senado, com 45 pontos percentuais? E quem lidera a corrida para as duas vagas é o ex-governador Álvaro Dias, com o ex-procurador Deltan Dallagnol em segundo; o representante do Republicanos Alexandre Curi em terceiro e só então aparece a líder petista, a mais de 20 pontos do líder?