Jovem é atacado a golpes de facão em um balneário na Estrada da Penal

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 20/04/2026 às 08h50

Um jovem de 21 anos deu entrada na policlínica Ana Adelaide, em Porto Velho (RO) na noite de domingo (19) após ser atacado a golpes de facão em um balneário na Estrada da Penal, zona rural da cidade.



​De acordo com a ocorrência, a vítima estava no local se divertindo, quando foi surpreendida por um indivíduo desconhecido, que desferiu um golpe de facão contra ele.

Não foi informada por ele a motivação do crime ou se houve alguma discussão antes.



A equipe da Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da policlínica assim que o rapaz deu entrada com ferimento na cabeça.



O caso será apurado pela Polícia Civil.