Morador de Colorado tem picape destruída e sofre ferimentos graves na BR 435

Por Folha do Sul

Publicada em 21/04/2026 às 09h30

Na noite de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros resgataram um homem de 34 anos após um acidente inusitado na BR 435, entre Vilhena e Colorado do Oeste, nas proximidades da primeira entrada para o distrito de Nova Conquista.



O alerta que mobilizou guarnições das duas cidades foi dado por um militar do Corpo de Bombeiros que estava passando pela rodovia federalizada e prestou os primeiros socorros ao motorista acidentado, que estava dirigindo uma caminhonete Mitsubishi Triton.



Troncos de madeira na pista indicam que um caminhão que transportava o material pode estar envolvido na colisão. Como o veículo de carga não foi encontrado no local, a suspeita é que ele estaria trafegando sem sinalização, o que teria provocado o acidente.



Ainda consciente, mas em choque, o acidentado não soube dar detalhes do ocorrido e foi trazido para Vilhena pela guarnição da própria cidade. Ele é morador de Colorado do Oeste, cujos Bombeiros também atuaram no caso, e chegou a ser intubado.



No momento da chegada ao HRV, o motorista apresentava confusão mental, corte de aproximadamente 10 cm na região da cabeça e sinais de fratura fechada no fêmur direito, além de escoriações nos braços e pernas.



As polícias deverão investigar o envolvimento do possível caminhão “toreiro” irregular no episódio que, por muito pouco não resultou em mais uma tragédia no trânsito do Cone Sul de Rondônia. Ainda não há confirmação de que o choque tenha sido contra a traseira do caminhão, ou contra a madeira que caiu na pista.