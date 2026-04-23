DER atende solicitação do deputado Jean Oliveira e inicia recuperação de 84 km da Linha P-40

Por Ricardo Barros

Publicada em 23/04/2026 às 13h40

Atendendo à solicitação do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, Jean Oliveira, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) iniciou, na segunda-feira (20), os trabalhos de recuperação e manutenção de 84 quilômetros da RO-490, popularmente conhecida como Linha P-40, no município de Alto Alegre dos Parecis.

Os serviços estão sendo executados pela equipe da 5ª Residência Regional do DER, sediada em Rolim de Moura, no trecho entre as rodovias 135 e 370, conectando Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, além de assegurar acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé distrito de Alta Floresta.

De acordo com o deputado Jean Oliveira, a recuperação da estrada representa um avanço importante para a região. “As fortes chuvas que caíram na região têm prejudicado o tráfego de veículos e o direito de ir e vir da população, além dos produtores rurais, que dependem dessa via para trabalhar e se deslocar. Fico feliz em ver o pedido atendido pelo nosso governador Coronel Marcos Rocha e o início dos serviços, levando mais qualidade de vida, desenvolvimento e segurança para todos que utilizam essa rodovia”, afirmou.

O deputado Jean Oliveira também destacou que a recuperação das pontes está sendo executada em atendimento ao pedido apresentado, garantindo maior segurança na travessia dos rios.

O vereador Goiano agradeceu ao deputado Jean Oliveira pela intermediação junto ao governo estadual. “Quero agradecer ao deputado Jean Oliveira por atender nosso pedido e lutar por essa melhoria tão importante. Essa estrada é essencial para nosso município e beneficia diretamente quem mora e trabalha na zona rural”, destacou.

Segundo o chefe da 5ª Regional do DER, Nilson Oliveira, os trabalhos seguem o cronograma anual do órgão. As equipes atuam inicialmente no trecho entre a RO-135 e o distrito de São Luiz, com continuidade ao longo da via, passando também por Flor da Serra.

Entre os serviços executados estão patrolamento, encascalhamento em pontos críticos e recuperação de pontes de madeira, garantindo melhores condições de tráfego e maior durabilidade da estrada.