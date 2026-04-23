Processo seletivo: Prefeitura convoca aprovados para diversos cargos

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 14h30

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (23) quatro editais realizando a convocação de aprovados em processos seletivos realizados entre 2025 e 2026.

Os candidatos foram convocados para os cargos de vigilante, zelador, motorista de veículos pesados, monitor educacional (zona rural e urbana), assistente social e neuropsicólogo.

O prazo para apresentação e posse do cargo é de até três dias úteis, a contar da data de publicação do edital. Toda a documentação deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.

CONFIRA ABAIXO OS EDITAIS PUBLICADO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39015?perPage=10&page=1

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39014?perPage=10&page=1

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39016?perPage=10&page=1

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39013?perPage=10&page=1