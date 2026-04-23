Processo seletivo: Prefeitura convoca aprovados para diversos cargos

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (23) quatro editais realizando a convocação de aprovados em processos seletivos realizados entre 2025 e 2026.
Os candidatos foram convocados para os cargos de vigilante, zelador, motorista de veículos pesados, monitor educacional (zona rural e urbana), assistente social e neuropsicólogo.
O prazo para apresentação e posse do cargo é de até três dias úteis, a contar da data de publicação do edital. Toda a documentação deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.
CONFIRA ABAIXO OS EDITAIS PUBLICADO
https://transparencia.jaru.ro.
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