Deputada Sílvia Cristina já destinou mais de R$ 220 milhões para o combate ao câncer em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 13h50

O compromisso da deputada federal Sílvia Cristina, desde o início de seu mandato, com o tratamento do câncer em Rondônia, pode ser comprovado pelo grande volume de recursos que ela já destinou em pouco mais de sete anos: R$ 220 milhões.

Este é o valor que a parlamentar já destinou na parceria com a Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor, ajudando a salvar vidas e trazendo esperança para milhares de famílias rondonienses. Sílvia transformou sua experiência pessoal com o câncer, em uma trajetória de luta e investimentos concretos na prevenção e incentivo ao diagnóstico precoce da doença.

“Eu tive câncer, perdi uma mama. Fiquei dez anos sem me olhar no espelho e sei o quanto essa doença aterroriza os pacientes e atinge toda a família. Tudo o que posso fazer para garantir tratamento, prevenção e diagnóstico precoce, tenho feito através de nosso mandato, que tem a missão maior de cuidar da nossa gente”, disse a deputada.

E esse trabalho tem recebido o reconhecimento da sociedade, mas também de quem conhece os desafios do tratamento oncológico no país. Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, reconheceu o trabalho diferenciado de Sílvia Cristina, ao participar na semana passada da celebração dos três anos de funcionamento do Centro de Reabilitação Dream da Amazônia, outra obra assegurada pela parlamentar, em parceria com a fundação Pio XII.

“Estamos presentes em 20 Estados e não conheço nenhuma deputada federal, em nenhum lugar do país, que fez metade do que a Sílvia faz. Ela já destinou R$ 220 milhões para ajudar no tratamento do câncer em Rondônia. Ninguém faz nada parecido no Brasil, isso precisa ser dito e as pessoas precisam saber desse grande trabalho”, destacou o presidente.

Henrique Prata disse ainda que “eu só acredito nas pessoas que sentem a dor das outras pessoas. E a Sílvia Cristina é assim: Ela sente, ela vive a realidade e por isso se dedica”.

Trabalho

Com recursos provenientes de emendas destinadas por Sílvia, foram construídos, equipados e são mantidos os Centros de Prevenção e Diagnóstico do Câncer nos municípios de Ji-Paraná e Vilhena, ampliando o acesso da população a exames e tratamentos especializados.

Outro destaque da atuação da parlamentar foi a chegada da Carreta do Amor ao estado, possibilitando a realização de milhares de exames preventivos em dezenas de municípios rondonienses. A iniciativa tem contribuído diretamente para o diagnóstico precoce e a salvação de vidas, especialmente em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos.

No campo legislativo, Silvia Cristina também teve papel ativo na luta pela aprovação do Plano Nacional de Combate ao Câncer, considerado um avanço significativo para a padronização, organização e universalização dos procedimentos oncológicos em todo o país.