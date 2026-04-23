Corpo de Bombeiros realiza promoção de praças e oficiais em Pimenta Bueno

Por Pimenta Virtual

Publicada em 23/04/2026 às 15h06

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia realizou, nesta quarta-feira (22), uma solenidade de promoção de praças e oficiais no município de Pimenta Bueno. A cerimônia aconteceu às 09h30, no quartel do 2º SGBM/4º GBM, localizado na Avenida Marechal Rondon, setor Beira Rio.

O evento reuniu autoridades locais e militares, entre elas a prefeita Marcilene Rodrigues, o tenente-coronel Joaquim e o comandante da Polícia Militar Alex, além de familiares dos promovidos e representantes da imprensa.

Durante a solenidade, foram promovidos os militares:

2º Sargento BM Seguro

2º Sargento BM Ramon

2º Sargento BM Poloni

A cerimônia foi marcada por momentos de emoção e reconhecimento, destacando a valorização da carreira militar e o compromisso dos profissionais com a missão de servir e proteger a população.

O evento reforça a importância do trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros na região, simbolizando mais um passo na trajetória dos militares promovidos.