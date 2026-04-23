Missões empresariais fortalecem pequenos negócios e ampliam horizontes de empreendedores em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 23/04/2026 às 14h12

Em um cenário cada vez mais competitivo, acesso à informação, inovação e conexões estratégicas deixou de ser essencial. Tornou-se indispensável. É nesse contexto que as missões empresariais promovidas pelo Sebrae em Rondônia se consolidam como ferramentas relevantes para o desenvolvimento dos pequenos negócios no estado.

As missões são viagens organizadas que levam empreendedores a feiras, eventos e centros de referência, no Brasil e no exterior. Mais do que deslocamento, são experiências estruturadas com foco em aprendizado prático, observação de tendências e geração de oportunidades reais.

Conexão direta com o mercado

Ao participar dessas iniciativas, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, produtores rurais e artesãos têm acesso direto a ambientes onde a inovação acontece. A proposta é aproximar o empreendedor rondoniense dos grandes centros de inovação e decisão, encurtando distâncias e criando possibilidades.

Experiência prática e novos mercados

A vivência nas missões também se traduz em resultados concretos para quem participa. A empreendedora Marli Teodoro, da marca Marli Teodoro Chocolates, integrou pela primeira vez a Missão Empresarial Anuga Select Brazil 2026, realizada entre os dias 7 e 9 de abril.

Durante o evento, ela destacou a receptividade do público e as oportunidades geradas a partir da experiência. “Foi uma experiência maravilhosa. Conheci pessoas de vários países, que provaram o chocolate da Amazônia e voltaram para comprar. O chocolate com pimenta foi uma explosão, todo mundo quis experimentar. Levar o chocolate de Rondônia para essa feira foi muito especial”, afirmou.

A participação em eventos desse porte amplia a visibilidade dos produtos regionais e abre portas para novos mercados, conectando pequenos negócios a consumidores e parceiros de diferentes partes do mundo.

Para outros empreendedores, a experiência também representa um novo momento. Joana Magalhães, da Castanha Majollu, participou como expositora e destacou a evolução da marca dentro do ambiente de negócios. “É o nosso primeiro ano expondo. Já tínhamos vindo como visitantes, mas agora está sendo maravilhoso. O público aprovou o nosso produto, e essa parceria com o Sebrae tem sido uma grande oportunidade. Queremos voltar nos próximos anos”, afirmou.

Os relatos evidenciam como o acesso a feiras e eventos estratégicos contribui para ampliar mercados, fortalecer marcas regionais e posicionar pequenos negócios em um cenário cada vez mais competitivo.

Estrutura planejada e acesso facilitado

As missões são organizadas com planejamento técnico e apoio institucional. Os pacotes podem incluir passagens, hospedagem e acesso aos eventos, com subsídios e facilitação de pagamento para clientes da instituição. Cada missão é construída com objetivos claros. Entre eles estão o estímulo ao networking, a prospecção de novos negócios, o acesso a boas práticas e o fortalecimento da atuação empresarial.

Diversidade de setores atendidos

A agenda de 2026 demonstra a amplitude das ações, com missões voltadas a diferentes segmentos da economia. Entre os destaques estão a AUTOPAR, em Pinhais, a FEVEST, a SULSERVE e a Equipotel, em São Paulo. Também integram a programação eventos como a Beauty Fair e a APAS Show, que conectam empreendedores a tendências que impactam diretamente seus negócios.

Impacto que vai além da viagem

As missões empresariais funcionam como instrumentos de transformação. Ao retornar, os participantes trazem novos conhecimentos, contatos estratégicos e ideias que podem ser aplicadas na realidade local. Esse movimento contribui para o fortalecimento das empresas e para o desenvolvimento econômico de Rondônia, com reflexos na geração de emprego e renda.

Transparência e compromisso institucional

As ações seguem diretrizes institucionais, com planejamento, critérios de participação e prestação de contas. O foco permanece no fortalecimento do empreendedorismo e na geração de resultados concretos.

Em um ambiente marcado pela circulação acelerada de informações, compreender o papel dessas iniciativas é fundamental para avaliar seu impacto real. Mais do que números isolados, as missões representam investimento estruturado no crescimento sustentável dos pequenos negócios.

Empreendedores interessados em participar das próximas missões empresariais podem acessar a programação completa e obter mais informações por meio da plataforma oficial do Sebrae Rondônia: Loja Sebrae RO.