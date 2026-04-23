Fhemeron comemora 33 anos salvando vidas e fortalecendo a rede de saúde em Rondônia

Por Marina Espíndola

Publicada em 23/04/2026 às 15h40

Referência quando o assunto é doação de sangue e suporte às cirurgias realizadas em todo o estado, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) completa 33 anos de atuação no dia 13 de abril, uma história marcada por solidariedade, inovação e compromisso com a vida. Criada em 1993, a instituição se tornou peça essencial para o funcionamento da rede pública de saúde, garantindo o abastecimento de bolsas de sangue e incentivando a cultura da doação voluntária.

Durante solenidade de comemoração do aniversário, o presidente da Fhemeron, Anilto Funez Jr, destacou que a trajetória da instituição é motivo de orgulho e reconhecimento. “A essência do trabalho continua sendo a mesma desde a criação: preservar vidas, sangue não se compra, não é água. O sangue vem da vida, dos doadores. Então, é sim motivo de comemorar. É uma alegria e uma satisfação”.

UNIDADE MÓVEL

Entre os avanços recentes, o presidente destaca a ampliação do acesso por meio de um ônibus adaptado para coleta itinerante, que levará o serviço até os bairros de Porto Velho facilitando a vida de quem deseja doar, mas encontra dificuldades de deslocamento. Além disso, há um trabalho contínuo de reestruturação dos hemocentros em parceria com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), visando oferecer ambientes mais organizados, acolhedores e seguros para os doadores.

A médica hematologista, Ana Carolina Gonzaga, que atua há oito anos na Fhemeron, acompanha de perto essa evolução e destaca o fortalecimento dos serviços especializados. “O nosso foco são os doadores, mas também houve um grande investimento em capacitação para qualificar ainda mais o atendimento. Hoje buscamos padronizar nossos serviços com os grandes centros, com ambulatório de hematologia e atendimento especializado. Isso impacta diretamente tanto os pacientes quanto os doadores em todo o estado. Doar sangue é um ato rápido, seguro e que salva vidas. Muitas pessoas já precisaram ou conhecem alguém que precisou de sangue. Uma única bolsa pode salvar até quatro vidas, e o nosso corpo repõe esse volume em cerca de 24 horas. É um gesto de empatia que faz toda a diferença”, enfatizou.

SOLIDARIEDADE

Exemplo dessa solidariedade é o servidor público Marcos Antonio Sampaio, doador voluntário desde a época em que serviu ao Exército. Com sangue tipo A+, ele mantém o hábito há anos e destaca o sentimento de gratidão. “É uma satisfação pessoal saber que estou ajudando a salvar vidas. Me sinto gratificado. Hoje mesmo vim doar voluntariamente. Às vezes, a gente precisa esperar o intervalo mínimo entre as doações, e já aconteceu de alguém da família precisar. Por isso, é importante que mais pessoas também se solidarizem”, afirmou.

REQUISITOS DE DOAÇÃO

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 69 anos de idade;

16 e 17 anos poderão doar acompanhados pelos pais ou responsável legal;

Ter peso igual ou superior a 50 kg;

Vir alimentado, evitando alimentação gordurosa (aguardar 3 horas após o almoço);

Homem pode doar até 4 vezes ao ano, com intervalo mínimo de 60 dias;

Mulher pode doar até 3 vezes ao ano, com intervalo mínimo de 90 dias;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Aumentar a ingestão de água antes e depois da doação.

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

Estar gripado ou com febre;

Estar grávida ou amamentando;

Estar em tratamento médico;

Ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas);

Ter tatuagem feita há menos de 12 meses;

Ter realizado tratamento de acupuntura nos últimos 12 meses;

Ter recebido transfusão de sangue e seus derivados há menos de 12 meses;

Ter feito endoscopia digestiva nos últimos 6 meses;

Ter tido malária nos últimos 12 meses;

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

Ter tido doença de Chagas;

Ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

Ter sido exposto a situação ou comportamento que leve a risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis.