Irã diz ter recebido primeira leva de receita por

Por G1

Publicada em 23/04/2026 às 15h34

Em meio à nova escalada de tensões no Estreito de Ormuz, o Irã afirmou nesta quinta-feira (23) ter recebido a primeira leva de receita gera pelos "pedágios" que vem cobrando de embarcações que queiram cruzar o Estreito de Ormuz.

A taxa havia sido imposto por Teerã no estreito, atualmente fechado por forças iranianas por conta da guerra no Oriente Médio.

“As primeiras receitas das taxas de trânsito no Estreito de Ormuz foram depositadas na conta do Banco Central”, disse o vice-presidente do Parlamento, Hamidreza Haji Babaei, em declarações reproduzidas pela agência de notícias iraniana Tasnim.

O valor da receita e dos "pedágios" não foi revelado pelo vice-presidente do Parlamento, que anunciou a medida no momento em que tensões voltaram ao estreito.

Na semana passada, em um ato inédito na guerra, o governo iraniano chegou a reabrir o Estreito de Ormuz, como parte do acordo de cessar-fogo em vigor com os Estados Unidos. Dias depois, no entanto, o canal foi fechado novamente, após os EUA negarem o pedido do Irã de levantar o bloqueio naval que navios norte-americanos fazem na entrada do canal.

Nesta quinta, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os EUA detêm "o controle total do Estreito de Ormuz" e determinou que seus navios ataquem qualquer embarcação iraniana que coloque minas navais na passagem marítima.

Já o Irã anunciou na quarta-feira ter apreendido duas embarcações no estreito e, nesta quinta, divulgou um vídeo do que afirma ser o momento de uma das apreensões