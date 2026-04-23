Pré-candidato a deputado estadual Everaldo Fogaça visita o histórico Jornal Tribuna Popular em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 15h46

CACOAL, RO – O vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado estadual, Everaldo Fogaça (PSD), cumpriu uma agenda carregada de nostalgia e respeito à história da comunicação rondoniense nesta quinta-feira.

Fogaça visitou a redação do Jornal Tribuna Popular, em Cacoal, onde foi recebido pelo veterano jornalista Adair Antônio Perin.

O encontro marcou a união de duas trajetórias que se cruzam na história da imprensa regional. Fundado em agosto de 1980, o Tribuna Popular é o jornal mais antigo em atividade no interior de Rondônia, tendo resistido ao tempo e à transição do papel para o digital.

Uma Escola de Jornalismo em Rondônia

Com 46 anos de profissão, Adair Perin é uma das maiores referências do estado. Durante décadas, o Tribuna Popular foi o único veículo de comunicação de Cacoal, cobrindo desde grandes tragédias até os fatos políticos que moldaram a região.

Para Everaldo Fogaça, a visita teve um sabor de retorno às origens. O vereador relembrou que, em 1997, foi nas máquinas da gráfica do Tribuna Popular que rodaram as primeiras edições impressas do jornal O Observador, veículo que Fogaça comanda e que hoje, assim como o Tribuna, faz sucesso na versão online.

"Estar aqui é me sentir em casa. O Perin não apenas faz jornalismo; ele formou profissionais. A Tribuna Popular foi uma verdadeira escola por onde muitos passaram. Ele incentivou, ajudou e deu apoio para que o jornalismo de Rondônia crescesse", destacou Fogaça.

Do Chumbo ao Digital: O Sonho do Museu da Imprensa

Durante a visita, Fogaça percorreu a redação e as antigas oficinas do jornal. Adair Perin mantém preservados os equipamentos que imprimiram a história de Cacoal por mais de 40 anos. O projeto do jornalista é transformar o local em um museu, permitindo que as futuras gerações conheçam o começo da imprensa e a evolução tecnológica do setor.

Destaques da trajetória do Jornal Tribuna Popular:

Fundação: Agosto de 1980 (O mais antigo do interior).

Resiliência: Único veículo da cidade por muitos anos.

Legado: Celeiro de grandes jornalistas do estado.

Evolução: Transição bem-sucedida para o jornalismo online.

Compromisso com a Liberdade de Expressão

A visita reforça o compromisso de Everaldo Fogaça com a valorização da cultura e da história rondoniense. Como pré-candidato à Assembleia Legislativa, Fogaça pontuou que o apoio à preservação da memória, como o museu idealizado por Perin, é fundamental para a identidade do povo de Rondônia.

O encontro terminou com um café e muitas histórias de bastidores que ligam a capital, Porto Velho, ao pulsante interior de Rondônia, reafirmando que, seja no papel ou na tela do celular, a informação de qualidade permanece essencial.