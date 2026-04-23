Dia de UNIR levará serviços gratuitos à comunidade 

Por UNIR

Publicada em 23/04/2026 às 14h21

O Campus de Ji-Paraná da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) promoverá no próximo domingo, dia 26 de abril, o evento Dia de UNIR: Dia de unir as mãos pela Comunidade - Edição 2026. O evento será totalmente gratuito e aberto ao público externo em geral, com atividades a partir das 8h até as 17h. Para os parceiros e voluntários que desejam certificado, é necessário realizar inscrição pelo SIGAA.

O evento, que já está em sua terceira edição, tem o objetivo de fortalecer o vínculo entre a UNIR e a sociedade, por meio da oferta de serviços, informações e atividades educativas voltadas principalmente a comunidades em situação de vulnerabilidade. A programação será realizada no Campus da UNIR de Ji-Paraná, localizado na Rua Rio Amazonas, 351, bairro Jardim dos Migrantes.

Programação (das 8h às 17h)

Abertura oficial do evento;

Atendimentos de saúde;

Serviços de cidadania;

Oficinas educativas e culturais;

Atividades ambientais (orientações sobre reciclagem, zoonoses e conservação ambiental);

Espaço de integração comunitária e apresentações culturais.

Cadastro - Como o evento é voltado a pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de renda, o cadastro dos participantes será realizado no próprio dia por voluntários, por meio de um formulário para coleta de dados pessoais. Os interessados em serviços como vacinação poderão simplesmente comparecer ao local. Já aqueles que necessitarem de atendimento médico deverão passar por uma triagem inicial e, em seguida, serão encaminhados para a retirada de senha para atendimento.

Histórico do evento - Em 2025, o evento reuniu mais de 400 voluntários, ofereceu mais de 80 serviços gratuitos e realizou cerca de 3 mil atendimentos em Ji-Paraná. As ações incluíram serviços sociais e jurídicos, como adastro no programa Bolsa Família e atendimentos da Justiça Rápida; diversos atendimentos médicos (Cardiologia, Urologia, Neuropediatria, Ginecologia, Psiquiatria, Fonoaudiologia, Ortopedia, Dermatologia e Pediatria); além de assistência odontológica, oftalmológica e distribuição gratuita de medicamentos.

Com a colaboração de instituições públicas e privadas, organizações não governamentais e profissionais renomados de diversas áreas, o campus da UNIR de Ji-Paraná abriu suas portas para acolher e atender a comunidade local. A iniciativa extensionista foi marcada pela generosidade, dedicação e compromisso com a cidadania.

Além da realização do evento, o projeto contempla etapas de planejamento, mobilização, execução, avaliação e sistematização dos resultados, com o objetivo de promover inclusão social, cidadania, sustentabilidade e a formação cidadã de estudantes e da comunidade.

Dia de UNIR: Dia de unir as mãos pela Comunidade – Campus UNIR de Ji-Paraná

Inscrições: Online, via SIGAA, para voluntários e parceiros que desejam certificado; para a comunidade, basta comparecer no local

Data: 26 de abril

Horário: 8h às 17h

Local: Campus UNIR Ji-Paraná – Rua Rio Amazonas, 351, Bairro Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná - RO