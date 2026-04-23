Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 14h00

Samuel Costa mira desigualdade social e promete gestão ativa: “Podem criticar o excesso, não a omissão”

Em entrevista concedida ao jornalista Alzir Queiroz, do site Boto na Rede, no podcast Boto Cast, o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), apresentou propostas e reafirmou seu posicionamento político voltado à redução das desigualdades sociais no estado.

Assista a entrevista completa: https://youtu.be/ovJ29E9Xz6o?si=_hBf5_bLzjnGYePv

Durante a conversa, Samuel destacou que, caso eleito, pretende governar para toda a população, mas com prioridade aos segmentos mais vulneráveis. Entre as propostas apresentadas, estão a ampliação do programa Prato Fácil para os 52 municípios de Rondônia, a criação de um fundo financiado por recursos oriundos da cadeia produtiva da soja e a destinação de investimentos para áreas consideradas estratégicas, como assistência estudantil, enfermagem, segurança pública e educação.

O pré-candidato também aproveitou o espaço para adotar um tom conciliador. Ao final da entrevista, pediu perdão a pessoas que possam ter se sentido ofendidas por declarações anteriores, afirmando estar em processo de evolução pessoal. Segundo ele, sua eventual gestão poderá ser alvo de críticas, mas não por omissão. “Podem até dizer que exageramos, mas nunca que nos omitimos diante dos problemas do povo”, afirmou.

Um dos momentos mais contundentes da entrevista ocorreu quando Samuel abordou a situação da saúde pública em Rondônia. Ao comentar a realidade dos hospitais estaduais, como o João Paulo II, Hospital de Base, Cosme e Damião e Heuro, o pré-candidato criticou o que considera um cenário de abandono e sofrimento. Ele afirmou que não pretende “romantizar” a atual situação e fez uma comparação forte para ilustrar a gravidade do problema, reforçando a necessidade de mudanças urgentes no sistema.

Encerrando sua participação no Boto Cast, Samuel Costa afirmou que sua pré-candidatura nasce com o objetivo de representar aqueles que, segundo ele, “não têm vez nem voz”, reiterando o compromisso de apresentar ao eleitorado um projeto político focado no combate às desigualdades e na melhoria das condições de vida da população rondoniense.