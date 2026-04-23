Prefeitura promove campanha “Saúde e Segurança no Trabalho” com diversos atendimentos à população

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 14h47

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou a campanha “Saúde e Segurança no Trabalho”, levando diversos serviços gratuitos à população.

A ação aconteceu no pátio da Prefeitura, reunindo equipes multiprofissionais para ofertar atendimentos essenciais de forma acessível e integrada, fortalecendo o cuidado com a saúde dos munícipes.

Durante a programação, foram disponibilizados serviços como atendimento médico, fisioterapia, atendimento odontológico, emissão e atualização do Cartão SUS e vacinação, além de outras ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso aos serviços públicos, promover a conscientização sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho e garantir mais qualidade de vida à população.