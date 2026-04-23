Divulgado o resultado dos representantes setoriais do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 14h42

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura divulga o resultado da eleição dos representantes setoriais que irão compor o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) no biênio 2026/2028.

O processo eleitoral contou com a participação ativa dos agentes culturais do município, fortalecendo a construção democrática das políticas públicas voltadas ao setor cultural. A eleição definiu os representantes dos segmentos culturais que atuarão na formulação, acompanhamento e fortalecimento das ações culturais no município.

A Fundação destaca a importância da participação dos fazedores de cultura em todas as etapas do processo, reafirmando o compromisso com a transparência, a representatividade e o fortalecimento da cultura local.

Os representantes eleitos terão papel fundamental nas discussões, proposições e deliberações relacionadas às políticas culturais do município, contribuindo diretamente para o desenvolvimento cultural de Rolim de Moura.

A Fundação de Cultura e Juventude agradece a todos os candidatos e eleitores que participaram do processo eleitoral e reforça que a construção de uma cultura forte acontece por meio da participação coletiva e democrática.

Confira abaixo o resultado dos representantes setoriais eleitos para compor o Conselho Municipal de Política Cultural – Biênio 2026/2028.