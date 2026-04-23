MPT em Rondônia e Acre destaca modos de vida ribeirinhos em vídeo do Comitê Chico Mendes

Por Marcela Bonfim

Publicada em 23/04/2026 às 14h24

PORTO VELHO (RO) – Em alusão ao Dia da Terra, celebrado em 22 de abril, o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Rondônia e Acre reforça que não há trabalho digno sem a preservação ambiental e a proteção dos territórios, especialmente no contexto amazônico.

Como parte dessa abordagem, o MPT dá visibilidade a uma mensagem em vídeo produzida pelo Comitê Chico Mendes, que retrata modos de vida ribeirinhos e a relação entre trabalho, natureza e território na região do médio Madeira, em Porto Velho.

Nesse cenário, o Comitê Chico Mendes propõe uma reflexão sobre o legado de Chico Mendes, cuja trajetória conecta a defesa da floresta à justiça social e à garantia de direitos. Preservar o meio ambiente é, também, preservar o futuro.

A iniciativa dialoga com as ações da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública (CODEMAT) e do Ofício Especial de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região (PRT-14), fortalecendo a atuação institucional na promoção do trabalho decente em territórios tradicionais. A atuação regional da CODEMAT é coordenada pelo Procurador do Trabalho Carlos Alberto Lopes de Oliveira.

Nesse sentido, Sâmila Marçal, assistente de projetos do Comitê Chico Mendes, destaca que “Chico Mendes mostrou que preservar a floresta é também defender justiça social; cuidar do meio ambiente é proteger pessoas, culturas e modos de vida. Não existe futuro sustentável sem trabalho digno — a defesa da Amazônia é também a defesa de condições justas para quem vive e trabalha nesses territórios”.

A mensagem em vídeo evidencia a realidade de comunidades que vivem da terra e do rio, destacando práticas produtivas sustentáveis e saberes tradicionais que sustentam a vida na Amazônia. Ao trazer essas narrativas, o conteúdo amplia o debate sobre o trabalho para além dos centros urbanos, evidenciando a centralidade do território na construção da dignidade laboral.

Ao dar visibilidade a essas histórias, o MPT busca fortalecer o diálogo com a sociedade e promover uma compreensão mais ampla sobre os desafios e as potencialidades do trabalho em territórios tradicionais.

A mensagem está disponível no YouTube do MPT/RO-AC e do Comitê Chico Mendes, ampliando o acesso a narrativas que revelam a complexidade e a importância da relação entre meio ambiente, trabalho e direitos na Amazônia.