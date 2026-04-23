Rondônia Cidadã leva serviços essenciais para São Francisco do Guaporé neste sábado, 25 e domingo, 26

Por Camila Rodrigues

Publicada em 23/04/2026 às 14h35

O programa Rondônia Cidadã chega ao município de São Francisco do Guaporé nos dias 25 e 26 de abril, com uma ampla oferta de serviços gratuitos à população. A ação, promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) tem como objetivo garantir o acesso aos direitos básicos e facilitar o atendimento em diversas áreas.

Durante os dois dias de programação, moradores terão acesso a serviços, como emissão de documentos, atendimentos de saúde, orientação jurídica, assistência social, entre outros. A iniciativa é voltada especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, levando estrutura e atendimento humanizado para mais perto da população.

Na edição mais recente, realizada nos dias 11 e 12 de abril, no município de Ouro Preto do Oeste foram contabilizados 2.176 atendimentos, demonstrando a relevância e a alta demanda pelos serviços oferecidos. A expectativa é de que a ação em São Francisco do Guaporé repita o sucesso das edições anteriores, ampliando o alcance das políticas públicas e fortalecendo o compromisso do governo de Rondônia com o bem-estar da população.

A titular da Seas, Luana Rocha, destacou a importância da presença do programa nos municípios. “O Rondônia Cidadã é uma ação que transforma vidas. Temos trabalhado para garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa, com dignidade e acolhimento.”

O governo de Rondônia tem trabalhado para descentralizar os atendimentos e assegurar que todos os rondonienses tenham acesso aos seus direitos. O Rondônia Cidadã é uma ferramenta fundamental para promover inclusão e cidadania em todo o estado, gerando um grande impacto social.

PRÓXIMA PARADA

Local: EEEFM Marcilene Carvalho Ricardo (Rua Macapá, nº 3.441, Bairro Alto Alegre)

25/4 (sábado): das 8h às 16h

26/4 (domingo): das 8h às 12h