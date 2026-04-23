Mulheres de Cacoal em busca de cadeiras na Ale-RO, deputados têm sessão extraordinária na sexta-feira, Gonçalves fechados com Hildon?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/04/2026 às 14h00

Deputadas – O “peso” feminino de Cacoal nas eleições gerais (presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas de cada Estado e Distrito Federal, ao Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas). Recentemente o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal), que é pré-candidato a vice-governador de Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho em dois mandatos seguidos, anunciou que sua esposa, Noeli é pré-candidata a deputada estadual pelo UB. A esposa de o ex-prefeito Adailton Fúria (PSD), Joliane, que concorreu a deputada federal em 2022, pelo PSD, somou 24.483 votos, a sexta mais bem votada, e não se elegeu para uma das oito cadeiras da Câmara Federal devido a legenda também é pré-candidata ao Parlamento Estadual. A ex-deputada estadual, ex-prefeita de Cacoal Glaucione Rodrigues, que estava inelegível até 2024, deverá buscar o retorno para a Ale-RO a partir de janeiro do próximo ano. Como todas têm respaldo eleitoral, o município poderá eleger o maior número de mulheres para o Parlamento Estadual.

Extraordinária – Ato assinado pelo deputado Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), vice-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), no “Diário Oficial” de quarta-feira (22) convoca sessão extraordinária para sexta-feira (24) às 12h, para deliberação de várias matérias. Estão na pauta projetos de leis da deputada Taíssa Sousa (PL-Guajará-Mirim), que “torna obrigatória a disponibilização do cancelamento de produtos ou serviços por meio virtual no Estado de Rondônia”; da deputada Gislaine Lebrinha (PRD-São Francisco do Guaporé), que “dispõe sobre a orientação às mães e aos responsáveis legais acerca da prorrogação da licença-maternidade, em casos de internação hospitalar prolongada da mãe ou do recém-nascido”, e da deputada Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná), que “institui o Programa Hip-Hip-Hop nas escolas da rede estadual de educação no âmbito do Estado de Rondônia”. É importante lembrar, que as sessões extraordinárias não são remuneradas como em passado não muito recente.

Rejeição – Um dos problemas que os candidatos a cargos eletivos enfrentam está relacionado à rejeição. O elevado índice de rejeição de um pré-candidato a determinado cargo eletivo, não quer dizer que ele não tem condições de se eleger. A rejeição tem que ser considerada, mas não deixa os candidatos, hoje, pré-candidatos como “carta fora do baralho”. É importante destacar, que político que não tenha rejeição, também não tem votos. Todo candidato a cargo eletivo necessariamente tem rejeição. Vejam os casos de o presidente Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ambos estão sempre sem bem avaliados nas pesquisas realizadas pelo País, mas também rejeição elevada. Todo político atuante tem que saber conviver com a rejeição, necessária, mas que não pode ser exagerada. Quem sabe conviver, politicamente, com a rejeição, está sempre se elegendo ou se mantendo no cargo.

Hildon/Gonçalves – Na entrevista concedida ao site RONDONIA DINÂMICA, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), que é pré-candidato a governador, disse que o deputado federal Maurício Carvalho (UB), deverá assumir o comando da federação UB/PP. A federação era presidida pelo governador Marcos Rocha, que assumiu recentemente a presidência do PSD no Estado. O União Brasil está sob o comando dos irmãos Gonçalves (Sérgio, vice-governador e Júnior, ex-chefe da Casa Civil). Isso sinaliza, que Sérgio, e Júnior, que é um excelente coordenador de campanhas políticas, e demonstrou isso com maestria na eleição e reeleição do governador Marcos Rocha (PSD), que está no segundo mandado, deverá estar à frente da pré-campanha de Hildon a governador, já que ele é pré-candidato e já vem trabalhando na formatação de parcerias. Quem viver verá...

Federal – Hoje o município de Ariquemes tem a maior de Rondônia com representatividade no Congresso Nacional. Das oito cadeiras do Estado na Câmara Federal, duas são do município e, das três no Senado, uma. Os deputados federais são Rafael Fera (Podemos), que assumiu em julho de 2025, após a cassação de Eurípedes Lebrão (UB), em razão da retotalização dos votos das eleições de 2022 ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em razão de mudanças de regras eleitorais. O município também tem o deputado federal Thiago Flores, que foi eleito pelo MDB e hoje está no Republicanos. No Senado Ariquemes tem Confúcio Moura, que já foi prefeito e deputado e o atual presidente regional do MDB em Rondônia. O presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos) também tem domicílio eleitoral no município. A representatividade política do município é significativa. A prefeita, Carla Redano (UB), esposa de Alex está no segundo mandato consecutivo.

Respigo

O ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado estadual, Jesualdo Pires, é pré-candidato a deputado federal pelo PP, partido presidido no Estado pela deputada federal Sílvia Cristina, que formata uma pré-candidatura ao Senado. Ji-Paraná vem com força total em busca de vagas no Congresso Nacional (Câmara e Senado) com vários pré-candidatos em condições de sucesso nas urnas +++ O município também tem o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT em busca do retorno ao Senado. O pecuarista Bruno “Bolsonaro” Scheid (PL) é o terceiro nome de pré-candidatos a senador com domicílio eleitoral em Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado com cerca de 100 mil eleitores +++ O órgão de comunicação digital “tudo pra tudo”, publicou recentemente os 10 senadores do Brasil considerados como “mais ricos”. O primeiro é Oriovisto, Guimarães (Podemos-PR), R$ 239,7 milhões e Jaime Bagattoli (PL-RO), R$ 55,74 milhões o segundo +++ Quatro jogos hoje (23) pala Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Ceará jogam às 18h e Palmeiras e Jacupiense às 18h30. Operário (PR) e Fluminense às 20h30 e no mesmo horário, Athetico Paranaense e Atlético (GO).