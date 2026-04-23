Começam as inscrições para o concurso da Prefeitura de Ji-Paraná

Por Jairo Ardull

Publicada em 23/04/2026 às 14h04

Começou na quarta-feira (22) e vai até 21 de maio, o período de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ji-Paraná que oferece mais de 300 cargos de níveis médio e superior nas áreas de saúde e educação. Os interessados devem realizar as inscrições pelo site www.institutoconsulplan.org.br .

Na área da saúde, o concurso será para cargos de nível médio, técnico e superior, que incluem profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde. Na educação, o edital prevê vagas para professores de diversas áreas, e profissionais que atuam no apoio técnico e pedagógico.

Os valores das inscrições para a área da educação serão de R$ 76,00 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 81,00 para os cargos de nível médio magistério e superior. Na área da saúde, será de R$ 76,00 para os cargos de nível médio e técnico, R$ 81,00 para os cargos de nível superior (todas as áreas, exceto médicos), e de R$ 86,00 para os cargos de nível superior – médicos.

De acordo com o edital, as isenções de taxa de inscrição estão limitadas às hipóteses de doadores de sangue ou pessoas desempregadas e carentes. As solicitações devem ocorrer entre 22 a 24 de abril, com comprovação de documentos. O resultado preliminar será divulgado em 11 de maio, com dois dias úteis para apresentar recurso. A lista final será anunciada no dia 20 de maio.

As provas objetivas e múltiplas escolhas serão realizadas em Ji-Paraná, em dois domingos, com duração de 3 horas. Elas ocorrerão em 28 de junho e 12 de julho de 2026, dependendo dos cargos.

Os locais das provas serão divulgados a partir do dia 22 de junho para os candidatos que realizarão as avaliações no dia 28 de junho de 2026 e a partir do dia 6 de julho para os candidatos que realizarão as provas no dia 12 de julho, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br .

Ainda segundo o edital, o conteúdo das provas (tanto para nível médio e superior), além das disciplinas e conhecimentos específicos de cada cargo, prevê história, geografia e cultura do município de Ji-Paraná e legislação municipal.