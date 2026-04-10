Deputado Cirone Deiró apoia 1ª Corrida Autismo Run em Cacoal no dia 19 de abril

Por Eli Batista

Publicada em 10/04/2026 às 13h40

O Núcleo Terapêutico Multiprofissional, promove, em parceria com a Associação Filhos de Rondônia, a 1ª Corrida e Caminhada Autismo Run de Cacoal. O evento está sendo organizado pela empresa Aldo Alves e será realizado no dia 19 de abril. As inscrições podem ser feitas até o dia 14, pelo telefone 69 99232 2877.

O deputado estadual Cirone Deiró, parceiro do evento, disse que a corrida será um momento de ampliar a divulgação de informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e mais uma oportunidade de chamar a atenção para a importância do apoio do poder público para os autistas e seus familiares. “Todas as famílias cacoalenses estão convidadas para participar desse dia de conscientização e alegria”, disse.

A vereadora Nice Condaque, que também apoia a ação, lembrou que abril é o mês de conscientização do autismo e que o evento vem justamente para reforçar a causa. Segundo ela, a corrida será um momento de dar visibilidade, promover a inclusão e fortalecer a rede de apoio às famílias atípicas de Cacoal. “É sobre unir a comunidade, levar informação, combater o preconceito e mostrar que juntos podemos construir uma cidade mais humana, mais consciente e verdadeiramente inclusiva”, disse.

Dionei Pereira, gestor do Núcleo Terapêutico Multiprofissional e um dos organizadores do evento, disse que a corrida será uma forma de chamar a atenção da classe política sobre a importância de se fortalecer a assistência ao autista e seus familiares. Entre as principais necessidades estaria a criação de um espaço especializado para orientar as famílias que recebem diagnóstico de autismo. “É importante existir uma rede de apoio, não apenas para o autista, mas também para seus familiares”, disse. Dionei também agradeceu o apoio do deputado e da vereadora, para a realização do evento.