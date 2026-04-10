Ezequiel Neiva valoriza Agrocom como motor de desenvolvimento em Cerejeiras e região

Por Alexandre Almeida

Publicada em 10/04/2026 às 14h10

Para Ezequiel Neiva, espaço é fundamental para que os expositores apresentem seus produtos (Foto: Alexandre Almeida | Assessoria Parlamentar)

A realização da 3ª edição da Agrocom tem se consolidado como um dos principais eventos voltados ao fortalecimento do agronegócio em Cerejeiras e em toda a região sul de Rondônia. Presente na feira, o deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) destacou a importância do evento como um espaço estratégico para impulsionar a economia local, promover negócios e valorizar quem produz no campo.

Agrocom busca promover negócios e valorizar quem produz (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Segundo o parlamentar, a Agrocom vai além de uma feira agropecuária, sendo um ambiente de conexão entre produtores, empreendedores e investidores. “A Agrocom representa uma grande oportunidade de integração entre os diversos setores do agro. Aqui, vemos de perto o resultado do trabalho de quem produz, além de fomentar novas parcerias e oportunidades de crescimento para a nossa região”, afirmou.



Ezequiel Neiva também ressaltou o impacto direto da feira na geração de renda e no fortalecimento dos pequenos e médios produtores. Com mais de 200 expositores, o evento reúne uma diversidade de produtos e serviços, movimentando a economia local e ampliando o acesso dos visitantes às potencialidades do agronegócio regional. “São mais de 200 expositores fazendo negócios, gerando renda e criando oportunidades para muitas famílias. Isso mostra a força do nosso agro”, pontuou.



Outro destaque mencionado pelo deputado Ezequiel Neiva é a valorização dos produtos regionais, que ganham visibilidade durante a feira. Para ele, esse espaço é fundamental para que os produtores apresentem sua qualidade e conquistem novos mercados. “A exposição dos produtos permite que o público conheça o que é produzido aqui, fortalecendo a identidade da nossa produção e incentivando o consumo local”, acrescentou.



Ezequiel Neiva reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do setor agropecuário e com iniciativas que promovam o crescimento econômico sustentável da região. “Continuaremos trabalhando para apoiar eventos como a Agrocom, que fortalecem o produtor rural, incentivam o empreendedorismo e contribuem diretamente para o desenvolvimento de Cerejeiras e de todo o nosso estado”, concluiu.