PL tem a maior bancada na Ale-RO, Novo, Republicanos e Avante as menores; emendas de deputado garantem R$ 1,9 milhão a Guajará-Mirim

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/04/2026 às 14h00

Bancadas – Após o período da Janela Partidária (5 de maio a 3 de abril), quando deputados (federal e estadual) e senadores tiveram a oportunidade de trocarem de partidos sem a possibilidade de a perda dos mandatos, por infidelidade partidária, o PL passou a ter na atual legislatura a maior bancada na Assembleia Legislativa (Ale). Somente o deputado Jean Mendonça, de Pimenta Bueno e região, que foi eleito pelo partido, permaneceu na legenda. Chegaram ao PL os deputados Luizinho Goebel (Vilhena), já no quinto mandato; Taíssa Sousa (Guajará-Mirim), Alan Queiroz (PVH), Nim Barroso (Ji-Paraná), Ezequiel Neiva (Cerejeiras) e Lucas Torres (Cujubim). Dos 24 deputados, sete são do PL. A meta do partido para as eleições gerais de outubro é reeleger no mínimo cinco deputados. Cláudia de Jesus, do PT tem domicílio eleitoral em Ji-Paraná e é a única representante da Federação do seu partido com o PV e PCdoB. A Federação tem chances reais de aumentar no mínimo para duas cadeiras, com ela se reelegendo e a ex-senadora Fátima Cleide, do PT, se elegendo.

Bancadas II – O PRD tem a presidência do chefe da Casa Civil, Elias Rezende tem seis deputados filiados, sendo duas das cinco mulheres da atual legislatura, Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé) e Rosângela Donadon (Vilhena), além de Ribeiro do Sinpol (PVH), que está muito bem entre o segmento policial também está filiado ao PRD, assim como Jean Oliveira e Edevaldo Neves, ambos de Porto Velho. O União Brasil elegeu em 2022 cinco (era a maior bancada) deputados estaduais, e somente Yeda Chaves permaneceu, ficando com dois, após a chegada de Ismael Crispin, eleito pelo PSB e o terceiro mais bem votado (23.417 votos) em 2022. Teria um terceiro nome, Cirone Deiró, de Cacoal, que participará das eleições deste ano, mas como vice do pré-candidato a governador, Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho em dois mandatos seguidos.

Bancadas III – O PSD tem o deputado campeão de votos (25.603) em 2022, Laerte Gomes (Ji-Paraná) e Cássio Góes (Cacoal). Mas permanece com três cadeiras com a chegada da Eyder Brasil, que era do PL. As legendas Avante, Republicanos e Novo ficaram representadas por um deputado cada, Marcelo Cruz (PVH), Alex Redano (Ariquemes) e Luís Eduardo Schincáglia (Jaru), o Dr. Luís do Hospital (eleito pelo MDB), como é conhecido em sua região, obteve a oitava maior votação (18.248 votos) em 2022. A previsão é que deverá ampliar sua votação em outubro e expectativa de estar entre os três mais bem votados este ano. O delegado Rodrigo Camargo (Ariquemes), do Podemos, recebeu convite para disputar o Governo do Estado, como vice do senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, e, segundo assessores mais próximos, deverá aceitar.

Emendas – A Constituição de 1988 trouxe como um dos diferenciais as Emendas Parlamentares, processo que possibilita que os deputados (federais e estaduais), senadores e vereadores, que não exercem cargos executivos (presidente da República, governadores, prefeitos) liberarem recursos a União, Estados e municípios, para as áreas de saúde, educação, cultura, esportes, eventos, etc. Antes as emendas não eram impositivas, ou seja, se fossem aplicadas, inclusive com indicação de quem as liberou, ótimo, caso contrário, os favorecidos ficavam sem receber o benefício. Posteriormente elas foram transformadas em impositivas, ou seja, se presidente da República, governadores e prefeitos não as utilizarem, prevaricarão. Quando um parlamentar libera os recursos via emendas parlamentares, em Rondônia, por exemplo, são favorecidos Estado e municípios, que devem cumprir uma série de exigências para acessar os recursos, não importando a qual secretaria, entidade, associação.

Parlamentares – O deputado estadual Alan Queiroz, por exemplo, tem domicílio eleitoral em Porto Velho, mas é parceiro dos demais municípios, inclusive, para a liberação de emendas. Um deles Guajará-Mirim, que recebeu emendas em torno de R$ 1,9 milhão em 2025 e nos primeiros meses deste ano, na compra de uma Van para transportar pacientes, de medicamentos essenciais, aquisição de Ambulancha, evento Duelo na Fronteira, festa anual e tradicional do município, e de mobília para a Associação Peniel. Os recursos das emendas parlamentares, que podem ser individuais ou de bancadas, que são disponibilizados aos municípios, entidades assistenciais, associações de bairros, de trabalhadores rurais, ocorre dentro de rígido processo legal, para que municípios, Estados e União tenham acesso aos recursos das emendas, pois são eles os favorecidos, pois é uma ação de competência dos Poderes Executivos. O parlamentar (deputado) e vereador (legislador) e também os senadores só indicam quem serão os favorecidos. Para o aniversário da Pérola do Mamoré (comemorado no sábado (11 e domingo (12) foram liberados pelo deputado Alan Queiroz R$ 450 mil.

Respigo

Advogado e jornalista Ricardo Frota, se filiou ao PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz, se filiou ao partido e colocou o nome à disposição para concorrer à sucessão estadual nas eleições gerais de outubro. Frota disputou a prefeitura de Porto Velho em 2024 e tem experiência político-eleitoral para novamente enfrentar as urnas +++ O encontro de filiação do PSD, em Porto Velho, que ocorre hoje (10), a partir das 14h mudou de local. A expectativa de público obrigou a mudança e o encontro para filiação passou para Portal das Américas, na BR 364, Km 5 com expectativa de participação de cerca de 600 pessoas +++ A palestra para mulheres que será realizada no dia 6 de maio, em Espigão do Oeste com ginecologista e obstetra falando sobre saúde básica da mulher, em comemoração ao Dia da Mulher, não será no Cacoal Selva Park, como noticiado pela coluna. O evento ocorrerá na câmara de vereadores +++ Nas próximas colunas vamos informando com mais detalhes sobre a importância do evento. A expectativa é de participação efetiva de as mulheres da região +++ O Corinthians conseguiu uma vitória importante na noite de quinta-feira (9) na Argentina, quando venceu (2x0) o Platense, pela Copa Libertadores. Foi a estreia do treinador Fernando Diniz no comando do Timão.

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