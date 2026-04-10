Guaporé perde para o GAS por 3 a 1, cai na tabela e sofre primeira derrota com Rodrigo Limiro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/04/2026 às 15h09

A derrota por 3 a 1 diante do Grêmio Atlético Sampaio, em Boa Vista, provocou impacto direto na classificação do Guaporé, que permaneceu com quatro pontos e caiu para a terceira posição do Grupo A da Copa Norte. O resultado também marcou o primeiro revés da equipe sob o comando do técnico Rodrigo Limiro.

Mesmo atuando fora de casa, no estádio Canarinho, o time rondoniense encontrou dificuldades diante de um adversário que utilizou vários jogadores jovens e conseguiu criar mais oportunidades ao longo da partida. Ainda na etapa inicial, a equipe da casa abriu o placar com Eric Santos, que marcou de cabeça e iniciou a construção da vitória.

Na volta do intervalo, o GAS manteve o controle das ações, enquanto o Guaporé passou a buscar mais o ataque. A equipe visitante criou chances e esteve próxima do empate em lance com Mano, que apareceu livre na área, mas finalizou para fora. O gol de igualdade acabou saindo aos 28 minutos, quando o próprio Mano aproveitou rebote do goleiro e mandou para o fundo da rede.

Apesar do empate momentâneo, o Guaporé seguiu cedendo espaços defensivos. Aos 35 minutos, Vanilson Silva recebeu sem marcação na área, dominou, girou e finalizou forte para recolocar o time roraimense em vantagem. Pouco depois, aos 38, o GAS ampliou. João Cardoso fez jogada individual, superou dois defensores e finalizou na trave; no rebote, novamente Vanilson completou para o gol, definindo o placar.

Com o resultado, o Guaporé passa a depender de uma vitória na próxima rodada para manter chances de classificação. A equipe enfrenta o Trem, do Amapá, na quarta-feira, dia 15 de abril, no estádio Cassolão.