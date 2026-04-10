Assistente virtual “Rô” registra mais de 9 mil interações e amplia acesso aos serviços públicos digitais no estado

Por Aline Rodrigues

Publicada em 10/04/2026 às 16h24

Lançada para ampliar o acesso da população aos serviços públicos digitais em Rondônia, a assistente virtual Maria Rosa, ou simplesmente “Rô”, registrou mais de 9 mil conversas e cerca de 17 mil respostas em apenas um mês de funcionamento. Desenvolvida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), a ferramenta atua como canal de atendimento automatizado do Portal do Cidadão, que reúne mais de 160 serviços.

Entre os serviços mais procurados estão a solicitação da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), com mais de 3 mil buscas; seguida por informações sobre o programa Pé-de-Meia; e consulta ao Número de Identificação Social (NIS/PIS), ambos com mais de 1,2 mil acessos.

Também se destacam as buscas de informações dos serviços, como:

Gás do Povo;

Emissão de certidão de antecedentes criminais; e

Registro de boletim de ocorrência.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a “Rô” representa um avanço na modernização dos serviços públicos no estado. “Os investimentos do governo em tecnologia facilitam o acesso do cidadão, garantindo mais agilidade, praticidade e eficiência no atendimento”, salientou.

ATENDIMENTO DIGITAL E ACESSO FACILITADO

A assistente virtual funciona como um canal digital de atendimento, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo respostas rápidas para dúvidas frequentes e orientando o cidadão sobre diversos serviços públicos prestados pelo Tudo Aqui. O acesso pode ser feito por meio do ícone localizado no canto inferior direito do Portal do Cidadão.

O acesso pode ser feito por meio do ícone localizado no canto inferior direito do Portal do Cidadão

A tecnologia que dá suporte à Maria Rosa foi desenvolvida com o uso de inteligência artificial, capaz de compreender a linguagem natural dos usuários. Ao receber perguntas sobre “novo RG” ou “segunda via da Caerd”, o sistema identifica o assunto e apresenta orientações de forma clara e objetiva.

Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, a iniciativa reforça o compromisso do governo com uma tecnologia mais acessível e inclusiva. “A Rô nasce para ser uma ponte entre a população e os serviços digitais, valorizando a inclusão social e mostrando que a transformação digital também é sobre pessoas”, afirmou.

O aprendizado da assistente virtual é contínuo. As interações são analisadas para identificar melhorias, novas demandas e ajustes necessários. Os dados indicam boa aceitação da ferramenta, ainda em período de treinamento, com cerca de 70% de avaliações positivas.

A coordenadora do Tudo Aqui, Andressa Carla, ressaltou que o uso da ferramenta ainda está em consolidação. “Alguns usuários já chegam com informações básicas, mas a maioria ainda busca atendimento diretamente nas unidades. A expectativa é que, com mais divulgação e uso contínuo, a ferramenta amplie seu alcance e efetividade no apoio ao cidadão.”

REFERÊNCIA CULTURAL

A assistente virtual foi criada para promover maior proximidade com a população. O nome Maria Rosa faz referência a um dos nomes mais comuns no estado e à identidade cultural e histórica de Rondônia. Para facilitar a interação, foi adotado o apelido “Rô”, simples, de fácil memorização e associado diretamente ao nome do estado.