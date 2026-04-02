2ª Copa REC define categorias de base e inclui futebol feminino no Cassolão

Por ROW NEWS

Publicada em 10/04/2026 às 09h01

A Associação Rolim de Moura Esporte Clube detalhou a estrutura técnica da 2ª Copa REC, que será realizada entre os dias 01 e 03 de maio, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura. O evento, que faz parte do projeto "Rolim Esporte - Transformando Realidades através do Esporte", foca na disputa entre cinco categorias de base e traz como grande novidade a inclusão oficial da modalidade feminina. A competição é viabilizada por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Lebrinha via Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - Sejucel.

As inscrições para participação da 2ª Copa REC é gratuita e os alojamentos para as equipes serão nos colégios estaduais do município. Contato para informações é 69 98446-7483.

O torneio foi estruturado para atender diferentes faixas etárias, garantindo espaço para o desenvolvimento de novos talentos regionais. Estão confirmadas as categorias: Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Feminino Sub-15. A abertura oficial está programada para o dia 01 de maio, às 19h, iniciando a rodada de partidas que contará com a presença estratégica de observadores técnicos (olheiros) de clubes profissionais, buscando identificar futuros craques.

Fomento ao futebol feminino e visibilidade

A inclusão da categoria Feminino Sub-15 é um dos pilares desta edição, visando oferecer às atletas a mesma visibilidade e infraestrutura das modalidades masculinas. Conforme a organização, as jogadoras terão acesso integral aos recursos de suporte e à vitrine proporcionada pelos avaliadores técnicos. O objetivo é integrar definitivamente a modalidade ao calendário esportivo da região, promovendo a equidade no esporte de base.

Suporte técnico e logística aos participantes

Para garantir a viabilidade do evento, a Associação Rolim de Moura Esporte Clube preparou uma logística completa de suporte. As equipes participantes terão direito a materiais esportivos com entrega de kits contendo bolas, uniformes e chuteiras.