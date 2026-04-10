Scheid leva a mensagem do ex-presidente; Expedito, o maior olheiro; e Hildon e Sílvia podem ganhar com vice de Flávio

Por Herbert Lins

Publicada em 10/04/2026 às 09h40

O posicionamento digital em campanhas eleitorais

CARO LEITOR, o jeito de fazer campanhas eleitorais mudou na era digital. Neste caso, tudo que é novo domina os projetos políticos. Na era digital, o mais importante para o candidato é o posicionamento digital dos candidatos, que surge como estratégia de construir e gerenciar a construção de um candidato e de uma candidatura nas redes sociais e jornais eletrônicos. O posicionamento digital precisa ser capaz de mostrar o lado pessoal e genuíno do candidato, ouvindo pessoas e compartilhando vivências, destacando qualidades únicas do candidato para se diferenciar da concorrência. Assim, o posicionamento digital deve gerar conexão, engajamento e diferenciação dos concorrentes como estratégia para conquistar votos.

Desprezar

Mas vai um alerta aos entusiastas das campanhas eleitorais com o advento das redes sociais: não se pode desprezar as campanhas offline, ou seja, combinar campanhas online com offline, comprovadamente, desbancam pesquisas eleitorais.

Criação

O conteúdo estratégico do posicionamento digital deve ser com base na criação de valor com foco no público-alvo, utilizando fotos, vídeos e textos nas redes sociais e jornais eletrônicos.

Desafio

O maior desafio do posicionamento digital é mover a figura de um cidadão comum para uma liderança política preparada. Em suma, não é apenas estar na internet, mas estar de forma estratégica para construir e alinhar a narrativa aos desejos do eleitorado.

Integrava

Falando em posicionamento digital, o marqueteiro Sérgio Lima tocará a campanha do presidenciável Augusto Cury (Avante). Sérgio, até março deste ano, integrava a equipe digital da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro.

Sonhos

O partido Avante surpreendeu ao lançar o médico psiquiatra, psicoterapeuta e escritor brasileiro na disputa pelo Palácio do Planalto. Ele é o autor de dezenas de livros, entre eles, o best-seller de autoajuda O Vendedor de Sonhos.

Revelado

Augusto Cury tem revelado nas entrevistas o desejo alimentado há doze anos para disputar a Presidência da República. Contudo, encontrou muita resistência da esposa e das filhas. Mas, com o tempo, conseguiu conquistar o apoio da família.

Elevar

Inquietações despertaram o desejo do médico e escritor Augusto Cury de colocar seu nome na disputa presidencial. Além disso, ele tem dito que deseja contribuir para elevar a régua da campanha eleitoral e dos debates.

Intensificou

Falando em campanha, o Partido Liberal (PL) intensificou as articulações para definir a chapa presidencial encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Surgiu agora o nome da deputada federal Clarissa Tércio (PP-PE).

Expandir

O nome de Clarissa Tércio (PP-PE) ganhou força nos bastidores como possível candidata a vice-presidente por ser mulher, religiosa e possuir capilaridade eleitoral no Nordeste, onde a direita busca expandir a sua base eleitoral.

Perfil

Clarissa Tércio (PP-PE) é a deputada federal mais votada do Nordeste com 240 mil votos e tem forte ligação com a Igreja Assembleia de Deus. Além disso, carrega semelhanças com o perfil da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL-DF).

Mulher

Uma coisa é certa, a chapa presidencial encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) recai sobre uma mulher para equilibrar a chapa e será do PP, dessa maneira, a federação partidária formada pelo União Brasil e PP estará coligada com o PL.

Imagem

O maior beneficiário dessa coligação entre o PL e a federação partidária União Progressista (UP) é o pré-candidato a governador Hildon Chaves (União), bem como a pré-candidata ao Senado Silvia Cristina (PP). Ambos poderão usar a imagem de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e de Clarissa Tércio (PP-PE).

Presença

O pré-candidato Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) marcou presença no jantar promovido pelo Sicoob e empresários do agronegócio de Vilhena e do Cone Sul do estado. Bruno levou a mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidenciável Flávio Bolsonaro aos presentes no evento.

Participou

Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) participou da abertura da Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família (AGROCOM), que teve início ontem (09) e finaliza domingo (12) no município de Cerejeiras. Bruno foi muito cumprimentado pelos presentes e defendeu o fortalecimento do agronegócio regional.

Olheiro

Laurindo Sato de Rolim de Moura é um leitor assíduo da coluna e amigo de longas datas. Ele escreveu lembrando que o ex-senador Expedito Júnior é o maior olheiro da política rondoniense, ou seja, comparando Expedito aos olheiros que descobrem talentosos jogadores de futebol.

Apresentou

Segundo Laurindo Sato, o ex-senador Expedito Júnior (PSD) apresentou ao eleitor rondoniense o ex-governador Ivo Cassol e Hildon Chaves. Lançou o filho Expedito Netto na política. Alavancou o nome de Marcos Rogério e revelou o talentoso Adailton Fúria.

Escola

Laurindo Sato chamou atenção para o fato de o ex-senador Expedito Júnior (PSD) atrair o governador Coronel Marcos Rocha para o PSD, consequentemente, para o seu projeto político de fazer o talentoso Fúria, governador. Ele também destacou que os atuais pré-candidatos a governadores passaram pela escola do ex-senador Expedito Júnior.

Craque

Falando em talentoso, o vice-governador Sérgio Gonçalves (União) é um talentoso craque no jogo do poder. Ele, de uma única vez, tirou uma família inteira da disputa eleitoral, ou seja, o governador Coronel Marcos Rocha (PSD), a primeira-dama Luana Rocha (PSD) e o irmão do governador, Sandro Rocha (Avante).

Revelou

A coluna revelou a possibilidade do vice-governador Sérgio Gonçalves (União) disputar um mandato de deputado federal ou estadual pelo União Brasil sem precisar renunciar ao cargo devido a uma brecha na legislação eleitoral.

Retaliação

Tornado público a possibilidade do vice-governador Sérgio Gonçalves (União) de disputar um mandato eletivo sem precisar renunciar ao cargo, no dia seguinte, Sérgio sofreu retaliação do Palácio Rio Madeira mediante exoneração de todos os seus auxiliares na vice-governadoria.

Dores

Empresários e empreendedores de todos os tamanhos estão tomando as dores do vice-governador Sérgio Gonçalves (União) por conta das perseguições e retaliações sofridas vindas do Palácio Rio Madeira. Sérgio está sendo incentivado a disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) com apoio de setores empresariais no âmbito estadual.

Aniversário I

Hoje se comemora o aniversário de Guajará-Mirim, mas as comemorações começaram ontem (09) com a abertura da feira do empreendedor. A feira contou com apoio do deputado estadual Eyder Brasil (PSD) por meio de emenda parlamentar de quase meio milhão de reais.

Aniversário II

A população de Guajará-Mirim vai poder comer do bolo de aniversário da cidade hoje (10). Já amanhã, vai poder assistir aos shows do Bonde do Forró, Bonde do Arrocha, DJ. Maluco, Juliane do Bonde e Neia Mendes, como atração local. Por sua vez, hotéis e pousadas sem vaga e a economia local aquecida.

Colocado

A contratação das bandas e cantores custou R$ 475 mil para comemorar o aniversário de Guajará-Mirim. A contratação foi na modalidade de show colocado, ou seja, a produtora é responsável pela montagem do palco, som, deslocamento dos artistas e toda sua equipe, bem como alimentação e hospedagem.

Figurar

O deputado Ribeiro do Sinpol (PRD) está um raio na busca de apoios para sua reeleição. Ribeiro, mediante as últimas conquistas para a classe de policiais civis, deverá figurar entre os candidatos a deputado estadual mais votado no pleito eleitoral de outubro próximo.

Tapa-buraco

O prefeito Léo Moraes (Podemos) deu início à operação tapa-buraco nas ruas de Porto Velho, em especial, nas principais avenidas que cortam a cidade. Já o serviço de tapa-buraco precisa ser intensificado nos bairros.

Desafio

Falando em Léo Moraes (Podemos), o maior desafio do prefeito da capital é transformar Porto Velho na princesinha do Norte, como principal promessa de campanha. A proeza passa pelo embelezamento urbano da cidade.

Embelezamento

O embelezamento de Porto Velho requer projetos de requalificação de áreas com potencial turístico, ou seja, espaços históricos e orlas de mar, rio, lagos e lagoas. Essa transformação da paisagem urbana aconteceu em diferentes regiões do país.

Orla

Acompanhando esse movimento de transformação da paisagem urbana para vocacionar a cidade para o turismo, cabe à gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) correr contra o tempo para construir a orla de Porto Velho.

Comemorou

O vereador DR. Breno Mendes (Avante) comemorou a chegada do médico e escritor best-seller Augusto Cury ao Avante. Breno acredita que Cury contribuirá para alavancar o partido e as candidaturas a deputado estadual, federal e senador.

Sério

Falando sério, o posicionamento digital na política é uma estratégia de construção de imagem de um político, definindo como ele é percebido pelo eleitorado e o diferenciando da concorrência. Envolve definir uma identidade clara do político e transmitir mensagens assertivas para engajar e fortalecer a imagem do candidato junto ao público-alvo.