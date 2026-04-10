Corinthians estreia com vitória; Palmeiras teve vida difícil; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 10/04/2026 às 08h30

Estreia de Diniz no Corinthians, vitórias de Flamengo e Mirassol, e rodada da Sul-Americana. Tabelinha Rondoniense: Copa Verde, Jogos Escolares e corrida Nova Era são destaques.

Vitórias de Flamengo e Corinthians na estreia de Diniz, Mirassol faz história na Libertadores enquanto Botafogo, Santos e Grêmio decepcionam em rodada ruim na Sul-Americana.

Libertadores - Estreia de gala. Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians venceu o Platense por 2 a 0 na Argentina pela Libertadores 2026. O "Dinizismo" mostrou as caras com posse de bola e eficiência: Rodrigo Garro deu duas assistências magistrais para Kaike e Yuri Alberto liquidarem a fatura.

Com o resultado, o Timão assume a ponta do Grupo E, e ganha moral para a sequência continental. A noite ainda teve empates e vitórias de rivais, mas o destaque absoluto foi a rápida adaptação corintiana ao novo estilo.

Na Quarta

A Libertadores 2026 começou com fortes emoções. O Mirassol fez história ao vencer o Lanús por 1 a 0 no Maião, com gol de João Victor. Já o Flamengo, atual campeão, superou a altitude e o Cusco por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Arrascaeta, liderando o Grupo A.

O Palmeiras teve vida difícil: em gramado ruim (que não serve como desculpa), empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla. A rodada ainda teve empates de rivais, mas o destaque fica para o brilho brasileiro na busca pela Glória Eterna.

Sul-Americana - Frustração brasileira na Sul-Americana 2026. O Botafogo estreou o técnico Franclim Carvalho com um empate amargo em 1 a 1 contra o Caracas; Arthur Cabral salvou o time, mas não evitou os protestos da torcida.

Já o Bragantino, focando no Brasileirão, escalou reservas e perdeu por 1 a 0 para o Carabobo na Venezuela. Mesmo com 70% de posse, o time paulista não furou a retranca. Com os resultados, as equipes largam atrás em suas chaves e precisam reagir na próxima rodada.

Outros jogos

Início amargo para os brasileiros na Sul-Americana 2026. O Santos estreou com derrota por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, sofrendo um raro gol olímpico. No Uruguai, o Grêmio também parou no 1 a 0 diante do Montevideo City Torque, assumindo a lanterna do grupo.

O Atlético-MG completou a rodada negativa ao perder por 2 a 1 para o Puerto Cabello na Venezuela. Com os resultados, os três gigantes ficam sem pontos e precisam de recuperação imediata para não complicar a classificação.

Tabelinha Rondoniense

Porto Velho lidera a Copa Verde após vitória épica enquanto Pimenta Bueno prepara os JEP's 2026 e a Corrida Nova Era abre inscrições para provas de 5 km e 10 km.

Copa Verde - O Gazin Porto Velho superou o cansaço de 1,5 mil km de viagem e buscou uma vitória heroica em Boa Vista. Após abrir o placar com Ruan Costa e sofrer o empate, a Locomotiva garantiu o 2 a 1 nos minutos finais com Joãozinho, após escanteio.

Com o resultado, o time rondoniense assume a liderança e mantém a invencibilidade na competição. Agora, o foco muda para a Série D: o próximo desafio é neste domingo (12), contra o Galvez (AC). A confiança está lá no alto.

Jogos Escolares - Pimenta Bueno já respira esporte. A prefeitura deu o pontapé inicial para os Jogos Escolares Pimentenses (JEP’s) 2026. Entre os dias 4 e 22 de maio, estudantes competirão em modalidades que vão do futsal e vôlei, ao xadrez, judô e e-sports.

O evento, realizado em parceria com o Governo de Rondônia, visa promover a saúde e o trabalho em equipe. Alunos interessados devem procurar a direção de suas escolas para garantir a inscrição. É o talento jovem rondoniense brilhando em quadras e arenas.

Corrida - Atenção, corredores. A 2ª Corrida Nova Era entrou na reta final e as últimas vagas estão disponíveis por R$ 119,99. O evento acontece no dia 19 de abril, às 6h, no Espaço Alternativo, e espera reunir mais de mil atletas.

O kit deste ano está turbinado: inclui camiseta, óculos de sol, meia e brindes. Além da integração, a prova oferece troféus e cartões-presente de até R$ 1.000 para os vencedores de diversas categorias. Garanta sua participação no site Ticket Sports antes que acabe.