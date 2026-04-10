Mais de 3.000 morreram no Irã em guerra contra EUA e Israel, diz Teerã

Por G1

Publicada em 10/04/2026 às 10h01

O regime iraniano afirmou nesta sexta-feira (10) que mais de 3.000 pessoas morreram no país durante a guerra contra os Estados Unidos e Israel, que durou quase seis semanas. O conflito está em um cessar-fogo de duas semanas desde a noite de terça-feira.

O balanço de vítimas causadas pelo conflito foi revelado por Abbas Masjedi, chefe da Organização de Medicina Legal iraniana, segundo o jornal "Iran Daily", vinculado à agência estatal iraniana Irna. Masjedi, no entanto, não falou quantas pessoas estão feridas e nem fez uma divisão entre civis e militares mortos.

O número divulgado nesta sexta é um aumento do balanço de mortos, e é possível que a contagem de vítimas pelo território iraniano ainda esteja em andamento dada a escala dos ataques norte-americanos e israelenses durante o conflito.

A guerra entre EUA, Israel e Irã está em um período de cessar-fogo, previsto para durar duas semanas, desde a noite de terça-feira. A trégua foi anunciada no 49º dia da guerra, e os três países dizem estar prontos para retomar o conflito "com força total" caso negociações por um acordo definitivo de paz no Paquistão não gerem resultados.