Perseguição termina com carro sendo abandonado e suspeitos fogem para matagal

Por hora1rondonia.com

Publicada em 04/04/2026 às 09h00

Na noite desta sexta-feira (3), uma perseguição policial movimentou Porto Velho após um motorista desobedecer a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal na BR-364, na região de Candeias.

Segundo informações, o condutor de um veículo modelo Uno empreendeu fuga em alta velocidade, seguindo para a zona Leste da capital. Durante o acompanhamento, o suspeito percorreu diversas ruas até abandonar o carro na Rua Esparta, uma via sem saída.

No veículo estavam familiares do suspeito, que acabaram ficando para trás no local. Após abandonar o automóvel, o indivíduo fugiu a pé e entrou em uma área de matagal, dificultando a ação policial. Apesar da perseguição, não houve disparos de arma de fogo.

Equipes policiais seguem realizando buscas intensas na região, inclusive com o auxílio de drone, na tentativa de localizar o suspeito. A ocorrência segue em andamento.