Prefeitura de Guajará-Mirim realiza 2ª Corrida do 10 de Abril em comemoração ao aniversário do município

Por ascom

Publicada em 10/04/2026 às 14h50

Em alusão ao aniversário de Guajará-Mirim, a Prefeitura realizou, na manhã desta quinta-feira, a 2ª Corrida do 10 de Abril, reunindo diversos participantes em um momento de integração, saúde e celebração.

O evento esportivo contou com a presença da população e de atletas estrangeiros, que participaram ativamente da corrida, contribuindo para o sucesso da ação. A iniciativa teve como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover qualidade de vida e fortalecer o espírito comunitário.

Ao final da corrida, foram realizadas premiações para os participantes, além da oferta de um lanche com frutas, proporcionando um momento de confraternização entre os presentes.

A realização da 2ª Corrida do 10 de Abril reforça o compromisso da gestão municipal em promover ações que valorizem o esporte, o bem-estar e a participação da comunidade nas comemorações do aniversário da cidade.