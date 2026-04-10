Samuel Costa detalha propostas para segurança pública em entrevista na Rádio Conecta

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 16h42

Propostas voltadas à segurança pública, com foco na valorização de profissionais e reestruturação das forças policiais, marcaram a participação do pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), em entrevista concedida à Rádio Conecta FM 107.9. Durante a conversa, ele apresentou medidas que incluem investimentos em tecnologia, renovação da frota e reforço no armamento, além de defender melhores condições de trabalho para policiais militares, civis e penais.

Segundo Costa, a intenção é elevar a eficiência no combate à criminalidade por meio de um conjunto de ações estruturais. Entre elas, está a criação de uma gratificação mensal para agentes que atuam diretamente nas ruas, tomando como referência modelo já aplicado no Departamento Estadual de Trânsito, com pagamento aproximado de R$ 1.980. Ele também indicou que a futura gestão pretende implementar melhorias relacionadas a fardamento, transporte e assistência à saúde dos servidores da segurança pública.

Ao tratar da organização interna das forças de segurança, o pré-candidato afirmou ser necessário corrigir distorções no sistema. De acordo com ele, há policiais militares afastados da atividade-fim e lotados em instituições como Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia Legislativa. Nesse contexto, defendeu a ampliação do efetivo nas ruas como medida prioritária.

A composição da chapa também foi mencionada durante a entrevista. Costa informou que terá como vice o Sargento Machado, descrito por ele como integrante da linha de frente no enfrentamento à criminalidade. A escolha, segundo afirmou, está alinhada à proposta de fortalecer a atuação operacional das forças policiais.

Advogado criminalista, o pré-candidato destacou que possui experiência prática na área e afirmou que pretende adotar soluções voltadas à redução da sensação de insegurança da população. Segundo ele, a meta é ampliar a presença do Estado e garantir maior tranquilidade aos cidadãos.

A participação de Samuel Costa foi acompanhada por manifestações positivas dos entrevistadores Eduardo Kopanakis e Dr. Pianta, além de reconhecimento do ex-governador Daniel Pereira e dos jornalistas Herbert Lins e Carlos Caldeira ao longo do programa.