Wiveslando Neiva ressalta potencial do agro durante abertura da Agrocom em Cerejeiras

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 14h32

Wiveslando Neiva ao lado dos vereadores Selso Lopes, de Cerejeiras, e Bagunça Show, de Corumbiara, na Agrocom (Foto: Divulgação)

A Agrocom teve início nesta quinta-feira (9), em Cerejeiras, reunindo produtores rurais, lideranças políticas e a comunidade em uma programação voltada ao fortalecimento do agronegócio no Cone Sul de Rondônia. O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) acompanhou a abertura do evento, que contou com a palestra do ex-ministro da Agricultura e engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues.

Com o tema “Perspectivas do Agronegócio Brasileiro”, Roberto Rodrigues apresentou uma análise do cenário nacional do setor, destacando sua importância para a economia do país. Wiveslando Neiva ressaltou a relevância da palestra e a experiência do convidado. “Foi uma oportunidade única para a nossa região receber, pela primeira vez em Cerejeiras, um nome com tanta experiência e conhecimento. A palestra trouxe uma visão ampla e estratégica sobre o futuro do agro brasileiro”, destacou.

Durante sua participação, Wiveslando também enfatizou o potencial produtivo do Cone Sul, apontando o crescimento de Cerejeiras e municípios vizinhos impulsionado pelo agronegócio. “A nossa região tem avançado significativamente graças à força do campo. O crescimento de Cerejeiras e de todo o entorno está diretamente ligado ao agro, e a retomada de eventos como a Agrocom fortalece ainda mais esse desenvolvimento”, afirmou.

O suplente ainda destacou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva em apoio ao setor produtivo. “É um parlamentar que tem participado ativamente da vida do produtor rural, garantindo suporte e criando condições para que a produção seja ampliada e fortalecida em toda a região”, ressaltou.



Na Agrocom, Wiveslando Neiva apresentará o WivesCast ao longo da programação da feira, transformando o espaço em uma vitrine de ideias, debates e conexões. A iniciativa busca valorizar as potencialidades regionais, com destaque para o setor agropecuário, promovendo diálogo entre lideranças, produtores e a comunidade.

A Agrocom segue até domingo com uma programação diversificada, promovendo conhecimento, troca de experiências e oportunidades de negócios, consolidando-se como um importante evento para o agronegócio no Cone Sul de Rondônia.