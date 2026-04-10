Lidi Lisboa implora a Deus para devolver o Michael Jackson e levar o Oruam 

Por Kátia Flávia

Publicada em 10/04/2026 às 15h29

Socorrooooooooo! Meninas, vocês não fazem ideia do berro que eu dei aqui no city tour que acabei de fazer aqui em Verona, após ver um story da Lidi Lisboa que está viralizando nas redes sociais.

Enquanto termino o meu cappuccino de nutella com pistache, vou explicar para vocês todos os detalhes desse babado quentíssimo.

Acontece que a atriz e apresentadora postou um stoy na sua conta oficial do instagram ouvindo um grande hit do eterno Rei do Pop, Michael Jackson. Até aí, tudo bem, né?

Só que quando eu li a legenda do vídeo, eu me acabei de tanto rir com o singelo pedido da artista: “Deus, por favor, devolve o Michael Jackson e fica com o Oruam.”

Enquanto isso, fico aqui com a minha pipoquinha gourmet de Kinder Bueno na mão, acompanha os próximos capítulos dessa fofoca.